Арсен Аваков пообіцяв придушити Майдан за підсумками виборів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не допустять появи нових “Майданів” на майбутніх виборах президента.

“Кандидати повинні розуміти, що у своїй запеклій боротьбі вони не повинні торпедувати державність. І держслужбовці повинні це чітко усвідомлювати. Мені кажуть: якщо в фіналі будуть Порошенко і Тимошенко, і переможе Порошенко — Тимошенко зробить майдан. І навпаки: якщо переможе Тимошенко, Порошенко виведе людей на вулицю. А я відповідаю цим фантазерам, що в разі якогось із цих сценаріїв наша держава опиниться під величезним ризиком”, — повідомив міністр.

Аваков зазначив, що найчастіше на таких мітингах може бути небезпечно простим громадянам. “На протест йдуть праві радикали чи ліві радикали, або просто ідіоти, або найняті ким-то люди, які спираються не на системні порушення, а просто те, що їм хтось не подобається або платить, навряд чи вам захочеться бути в їх компанії”, — пояснив міністр.

“Найняті радикали будуть. І в момент голосування і при підрахунку голосів. Ми вже бачимо, як вони ходять з політичних штабів з пропозицією забезпечити контроль підрахунку голосів. У Нацполиции і Нацгвардії достатньо сил, щоб на корені припинити ситуацію, пов’язану з діями крайніх радикалів, дестабілізаторів. Не народного гніву, який ми бачили в 14-му році, на це у поліції немає (і не повинно бути) сил реагувати”, — підкреслив він.

Аваков зазначив, що зробить “все від мене залежне, щоб вибори пройшли прозоро і чесно”.