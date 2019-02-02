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Арсен Аваков пообіцяв придушити Майдан за підсумками виборів

02.02.2019

Арсен Аваков пообещал подавить Майдан по итогам выборов

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не допустять появи нових “Майданів” на майбутніх виборах президента.

“Кандидати повинні розуміти, що у своїй запеклій боротьбі вони не повинні торпедувати державність. І держслужбовці повинні це чітко усвідомлювати. Мені кажуть: якщо в фіналі будуть Порошенко і Тимошенко, і переможе Порошенко — Тимошенко зробить майдан. І навпаки: якщо переможе Тимошенко, Порошенко виведе людей на вулицю. А я відповідаю цим фантазерам, що в разі якогось із цих сценаріїв наша держава опиниться під величезним ризиком”, — повідомив міністр.

Аваков зазначив, що найчастіше на таких мітингах може бути небезпечно простим громадянам. “На протест йдуть праві радикали чи ліві радикали, або просто ідіоти, або найняті ким-то люди, які спираються не на системні порушення, а просто те, що їм хтось не подобається або платить, навряд чи вам захочеться бути в їх компанії”, — пояснив міністр.

“Найняті радикали будуть. І в момент голосування і при підрахунку голосів. Ми вже бачимо, як вони ходять з політичних штабів з пропозицією забезпечити контроль підрахунку голосів. У Нацполиции і Нацгвардії достатньо сил, щоб на корені припинити ситуацію, пов’язану з діями крайніх радикалів, дестабілізаторів. Не народного гніву, який ми бачили в 14-му році, на це у поліції немає (і не повинно бути) сил реагувати”, — підкреслив він.

Аваков зазначив, що зробить “все від мене залежне, щоб вибори пройшли прозоро і чесно”.

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