У Дніпрі «з молотка» пустили колишній військовий завод

Регіональне відділення Фонду держмайна по Дніпропетровській області уклало договір купівлі-продажу держпакету 25%+1 акцій АКЦІОНЕРНОГО товариства “Дніпровський машинобудівний завод” (ДМЗ, Дніпро).

Нагадаємо, Дніпровський машинобудівний завод (ДМЗ) був створений в 1952 році, як науково-виробничий комплекс по виробництву засобів військової радіолокації. За «легендою прикриття»він випускав одні з найпопулярніших в СРСР холодильники «Дніпро».

Після розпаду Союзу підприємство занепало. На його базі було створено кілька підприємств, зокрема з виробництва цифрових телефонних станцій. У 2002 році ДМЗ виступив засновником великого підприємства з виробництва акумуляторів ПАТ “Веста-Дніпро”, яке пов’язують з нардепом Денисом Дзензерським. Після допемісії акцій частка ДМЗ в акумуляторному виробництві різко скоротилася, і основним власником створеного підприємства виявилася корпорація “Веста”.

Протягом ряду років держпакет акцій безуспішно намагалися продати. І фактично з 2017 року його ціна впала в 4 рази. Колись гігант ВПК став об’єктом малої приватизації.