Стало відомо, скільки власники автомобілів на єврономерах сплатили державі за розмитнення

В Україні за розмитнення автомобілів на єврономерах українці заплатили понад 41 мільярд гривень.

Досі власники розмитнили понад 65 тисяч автомобілів. Це машини, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів.

Активно власники оформляють транспортні засоби в Києві – майже 10,8 тисяч автомобілів, Волинській області – 8,7 тисяч і Чернівецькій – понад 6 тисяч.

Майже 55 тисяч автомобілів – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 467 мільйонів гривень (8500 за кожне авто).