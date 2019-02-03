Дружина Луценка вже “вивела” у 2-й тур Порошенка і Зеленського

Народний депутат та представник Президента України у Верховній Раді Ірина Луценко вже розповіла, хто буде змагатися за президентство в іншому турі виборів.

“Останні соціологічні дослідження говорять про те, що в другий тур виборів будуть виходити два кандидати — Порошенко і Зеленський. Мабуть, Юлія Володимирівна Тимошенко у своєму популізмі і у своїх золотих обіцянках пройшла вже ту стелю людей, які вірять її побрехенькам і її нещирості. Власне, ми маємо сьогодні розглядати двох кандидатів — Петра Олексійовича Порошенка і Зеленського”, – заявила Луценко.

Вона також нагадала, що шоумен та комік Зеленський має в Росії нерухомість, про що сам заявляв.

“Якщо хтось не знає, у 12 році журнал Forbes опублікував велике інтерв’ю з Зеленським, де було чітко і попунктно розписано всі його статки як мультимільйонера. Мультимільйонер Зеленський розповів про те, що в нього є дуже багато нерухомості в Росії, і він це прямо заявляв. І сьогоднішня декларація Зеленського показує, що в нього є десятки нерухомості і десятки квартир”, – наголосила народний депутат.

Луценко також підкреслила, що кандидат у Президенти України є російським бізнесменом.

“Він є російським бізнесменом, він отримує донині роялті, тобто кошти за свої права від фільмів, які він зняв в РФ. Він є російським пропагандистом. Я беру на себе сміливість так заявляти. Тому що він отримав 35 мільйонів рублів від Міністерства культури Росії за пропагандистський фільм, який він знімав про поховай Порошенка.

І підтвердженням цього є слова заступника громадської ради Міністерства культури РФ Пожигайло, який сказавши: “Я бачив ролик про поховай Порошенка. Як на мене, йому, Зеленському, навпаки потрібно дати Орден дружби. Зрозуміло, що всі вони там змінюють свої позіції. Однак на сьогодні діяльність Зеленського корисна для Росії. Оскільки він топити Порошенка, який дійсно є русофобом”, – підсумувала Луценко.