У Британії помер відомий комік і актор

У актора був рак.



Відомий британський актор, комік, сценарист і письменник Джеремі Харді помер у п’ятницю, 1 лютого. Він помер у колі сім’ї – дружини і дочки – на 58-му році життя від онкологічного захворювання.

Інформацію підтвердила його помічниця Аманда Емері. За її словами, Харді до останніх днів намагався зробити навколишній світ більш гуманним і завжди “був напрочуд кумедним”. “Його буде дуже не вистачати багатьом людям, тим, кого він надихав і хто сміявся разом з ним”, – заявила вона.

Джеремі Харді народився в 1961 році в графстві Хемпшир. В комедійному колі заявив про себе у вісімдесяті, коли виграв престижну премію Perrier. Також Харді написав кілька гумористичних книг, вів колонку в The Guardian.

Він знімався у різних гумористичних шоу, грав у кіно (“Перехідний вік”, “Чорна гадюка 4” і “Готель”), а також знімав документальні фільми про громадянську війну в країні.