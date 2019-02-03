Стало відомо, що буде з королевою Британії у разі жорсткого Brexit – ЗМІ

Розкритий таємний план евакуації.



У британської королівської сім’ї є план евакуації з Лондона в разі масових акцій протесту з-за Brexit, якщо вихід Великобританії відбудеться без угоди про подальшу співпрацю з Європейським Союзом. Про це повідомляє The Sunday Times, посилаючись на секретний план Кабінету міністрів.

Зазначається, що план був розроблений під час холодної війни, коли влада Сполученого Королівства всерйоз розглядали ядерну загрозу з боку СРСР. Королева Єлизавета II і герцог Единбурзький повинні були переїхати з Лондона в секретне місце.

“Цей план екстреної евакуації існують з 1962 року. Зараз він був переорієнтований на випадок масових заворушень”, – пише газета.

Нагадаємо, офіційний вихід Великобританії зі складу ЄС запланований на 29 березня, а перехідний період повинен тривати до кінця 2020 року.