Названі найбрудніші моря на планеті

Екологічно несприятливі місця.

В останні роки рівень забруднення морів перевищив всі допустимі межі.

На 1 місці опинився Мексиканську затоку, в який потрапляють залишки сільськогосподарських добрив та стоки каналізації з Куби, Мексики і США. Відзначається, що Мексиканську затоку є рекордсменом за обсягами розливів нафти та вибухів на танкерах.

На другому місці рейтингу знаходиться Чорне море. Вчені заявили, що Чорне море є екологічно несприятливим, оскільки забруднено нафтопродуктами та відходами людської життєдіяльності, крім того, в Чорному морі збільшилися випадки браконьєрства.

Трійку лідерів замкнула Середземне море, і, незважаючи на позитивні відгуки туристів, воно є дуже брудним – щорічно в Середземне море потрапляють сотні тисяч тонн нафтопродуктів.

На 4 місці знаходиться Балтійське море. Справа в тому, що воно є найбільш небезпечним водоймою – останні 65 років акваторія використовувалася для поховання бомб, набоїв та хімічного. В даний час захисна упаковка повністю проржавіла, і всі небезпечні предмети піднімаються на поверхню.

На 5 місці перебуває Азовське море. Його вважають сильно забрудненим ще з-за того, що воно найдрібніше в світі. Азовське море неодноразово перебувала під загрозою катастрофи, і у нього залишається все менше риби з-за канцерогенів.