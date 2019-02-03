Естонія зажадала від Росії компенсації

Збиток було завдано в часи СРСР.

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу знову підняв питання про компенсацію з боку Росії за завдану Радянським союзом шкоди під час окупації.

«Ті, хто сьогодні виступає з промовою про важливість Тартуського миру (договір між РРФСР і Естонією 1920 року, визнав незалежність останньої – Ред.), не повинні забувати, що правова наступність не може бути вибірковою. Радянський Союз окупував Естонію, порушивши саме Тартуський мир, і Росія, яка виступає в якості його правонаступника, повинна це визнати, і, виходячи з міжнародного права, зобов’язана відшкодувати завдану шкоду», – заявив міністр.

Нагадаємо, в 1944 році СРСР військовим шляхом зайняв території країн Балтії і заявив про їх добровільну приєднання цих держав до Радянського Союзу. США ніколи не визнавали Литву, Латвію і Естонію частиною СРСР, оскільки радянська влада окупувала ці країни.