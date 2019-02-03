Названо найбільш “зелені” європейські столиці

Самий екологічний місто.

Складено рейтинг найзеленіших столиць в Європі.

Експерти зазначили, що на їх вибір вплинули відразу кілька факторів, серед яких транспортна завантаженість, рівень викиду вуглекислого газу, якість води, площа зелених насаджень, автомобільні, пробки, протяжність велосипедних маршрутів, якість життя. Повідомляється, що 1 місце в рейтингу дісталося столиці Австрії Відні.

Фахівці підкреслили, що Відень є лідером за якістю і протяжності велосипедних маршрутів. Довжина цих маршрутів сягає 13 тисяч км, багато з них перебувають далеко від проїжджої частини, крім цього, експерти встановили, що в австрійській столиці найчистіша питна вода. Також у Відні можна знайти 280 парків і садів, і зелені насадження займають половину міста. На 2 місці опинився Берн. На таке високе місце експерти поставили це місто завдяки чистій воді, низькому рівню пробок, великій кількості зелених насаджень.

Трійку лідерів замикає фінська Гельсінкі – в цьому місті також велика протяжність веломаршрутів, крім цього, експерти встановили, що Гельсінкі знаходиться на 1 місці серед європейських країн за кількістю людей, які не користуються особистим автотранспортом – таких у Гельсінкі 77%. Також в цьому місті найнижчий рівень забруднення повітря. У десятку потрапили Любляна, Берлін, Люксембург, Осло, Амстердам, Копенгаген, Стокгольм.