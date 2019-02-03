В Італії на трасі застрягли тисячі авто

Евакуйовано сотні людей

Тисячі автомобілів застрягли в довгих пробках, викликаних сильним снігопадом на італійській автомагістралі A22 в суботу.

Надзвичайні служби врятували близько 200 осіб, які годинами змушені провести у автомобілях і автобусах.

Пробки на трасі, що з’єднує північно-східні регіони Італії з Австрією, досягли 16 кілометрів, повідомив представник пожежної служби автономної провінції Больцано. Він додав, що кількість транспортних засобів, які опинилися у сніговій пастці, було важко оцінити, але рахунок іде на “тисячі”.

Рятувальники евакуювали близько 200 осіб, які були змушені перебувати в пробці протягом декількох годин при температурі близько нуля.

З-за поганої погоди кілька важких транспортних засобів, які не були обладнані для зимової їзди, звернули з дороги, заблокувавши рух.

Крім того, у суботу вранці на автомагістраль зійшла лавина, але на цій ділянці дороги не було ніяких транспортних засобів.

Рух транспорту відновився ближче до вечора, але багато машин все ще були у сніговій пастці. Про жертви повідомлень немає.