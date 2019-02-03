У США стартувала “гонка” за місце президента

Конгресмен від штату Гаваї зробила офіційну заяву.



Американський конгресмен Тулса Габбард офіційно заявила про початок своєї боротьби за пост президента США на виборах 2020 року. З такою заявою вона виступила в суботу, 2 лютого, у місті Гонолулу (штат Гаваї). Виступ Габбард транслювалося в її Twitter.

Член Палати, що є представником Демократичної партії від штату Гаваї виступила з різкою критикою політики президента Дональда Трампа.

“Ми повинні дати відсіч чинної адміністрації, яка стверджує, що вірить у гасло “Америка насамперед”, однак продає наших солдатів, наша зброя та інтереси тій країні, яка більше заплатить”, – сказала Габбард.

Вона підкреслила, що має намір протидіяти “політикам від обох партій”, які “роздумують про те, які нові війни розв’язати і де повинні почати гинути люди”.

Політик нагадала про що відбулася в січні 2018 року неправдивому сповіщення про наближення до Гавайських островів ракеті, яке викликало масову паніку серед місцевих жителів.

“В той час, як могутні політики б’ють у барабани війни і нагнітають напруженість між США та ядерними державами, такими як Росія і Китай, передова лінія наблизилася до нашого порога. Тому що ми знаходимося на межі ядерної війни”, – констатувала вона.

Тулсі Габбард протягом двох років проходив військову службу в Іраку, входить до складу комітету у закордонних справах нижньої палати Конгресу. Вона принципово виступає проти військового втручання Вашингтона у справи суверенних держав і в 2017 році зазнала різкої критики в США за зустріч з президентом Сирії Башаром Асадом.