Мадуро включив народних ополченців в ряди венесуельських Збройних сил

До середини квітня, згідно з дорученням президента, кількість ополченців у Венесуелі повинно досягти 2 млн осіб. «Якщо ми хочемо миру, давайте приготуймося захистити його!» — закликав Мадуро.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив включити учасників народного ополчення до складу Збройних сил країни.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

«Я наказав включити ополченців в якості офіцерів і солдатів наших славних Національних збройних сил. Якщо ми хочемо миру, давайте приготуймося захистити його!» — оголосив політик.