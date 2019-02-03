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Мадуро включив народних ополченців в ряди венесуельських Збройних сил

03.02.2019

Мадуро включил народных ополченцев в ряды венесуэльских Вооруженных сил

До середини квітня, згідно з дорученням президента, кількість ополченців у Венесуелі повинно досягти 2 млн осіб. «Якщо ми хочемо миру, давайте приготуймося захистити його!» — закликав Мадуро.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив включити учасників народного ополчення до складу Збройних сил країни.

Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

«Я наказав включити ополченців в якості офіцерів і солдатів наших славних Національних збройних сил. Якщо ми хочемо миру, давайте приготуймося захистити його!» — оголосив політик.

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