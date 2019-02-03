У Британії дівчаток піддають жорсткій ритуальній практиці

Жорстока традиція, що прийшла з Африки.



Сотні дівчаток у Великобританії, ростуть як правило в сім’ях вихідців з Камеруну, навіть у наші дні піддаються жорсткій ритуальній практиці своїх предків, пише газета The Guardian.

Помітивши перші ознаки статевого дозрівання дочок матері “прасують” їх груди розжареним камінням в надії зупинити природний процес – щоб уберегти неповнолітніх дівчаток від небажаної чоловічої уваги і посягань.

Проте такі заходи завдають серйозної шкоди фізичному і психічному здоров’ю дівчаток і дорослих жінок згодом, переконалися журналісти The Guardian.

“Це традиція”

В околицях одного з міст на півночі Англії, в тихому приміському будинку сидить Морін (ім’я змінено) – мати двох дітей, яку добре за 30 – і тримає в долонях великий темний камінь.

Тільки що вона використовувала його, щоб розмолоти спеції для сімейного обіду. Проте всього кілька років тому застосовувала зовсім для іншої мети.

Жінка нагрівала камінь, а потім пригортала його до грудей своєї восьмирічної доньки. Вона зупинялася лише тоді, коли дівчинка кричала від болю, а жар від каменя залишав гематому на тілі дитини.

“Коли вони [поліція] запитали мене, навіщо я так робила, я відповіла їм: це традиція”, – пояснює Морін, згадуючи свій допит, в ході якого приголомшені соціальні працівники намагалися знайти інформацію про цьому ритуалі в інтернеті.

Мета такої практики – уповільнити процес статевого дозрівання дівчаток, щоб позбавити їх від небажаної уваги і посягань молодих чоловіків, поки вони неповнолітні. Проте лікарі кажуть, що такі дії ніяк не уповільнюють розвиток грудей, проте несуть всілякі загрози фізичному і психічному здоров’ю.

Такі методи не обмежуються цим містом. Розслідування The Guardian зібрало неймовірні свідоцтва десятків випадків у Лондоні, Лідсі, Ессексі і Вулверхемптоні.

Тим не менш, британські влади, соціальні працівники і неурядові організації, схоже, не знають про такі випадки – або спростовують, що подібна практика існує у Великобританії, – і не вживає активних заходів для виявлення або відстеження таких випадків.

Підпільна практика

За словами поліції, очевидна проблема полягає в тому, що діти рідко скаржаться на своїх батьків, і деякі сторонні мають шанси коли-небудь дізнатися, що таке відбувається.

“Ми не чекаємо, що жертва сама прийде в поліцейську ділянку і повідомить, що з нею відбувається, – говорить Аллен Девіс, керівник лондонської поліції по боротьбі з незаконними культурними практиками. – Якщо люди скажуть нам, де це відбувається, коли, з ким і ким відбувається, тоді ми приймемо заходи”.

“Як і практика каліцтва жіночих статевих органів, культурні звичаї, завдають шкоди дітям або дорослим, є складними проблемами, які треба вирішувати, – каже Джесс Філліпс, член британського парламенту від округу Бірмінгем Ярдлі. – Тим не менш, ми повинні зробити все можливе, щоб дати [етнічним] громадам освіта і змусити відмовитися таких практик, щоб покарати винних і захистити жертв”.

За словами Морін, коли вона була дитиною в Камеруні, їй також припікали груди каменем, з-за чого вона була переконана, що це допоможе захистити і її дочка від посягань – особливо коли жінка помітила, що дівчинка починає розвиватися.

“Район, в якому ми жили, був не самий благополучний, – каже вона, розповідаючи про банди молоді, що розгулюють по вулицях, влаштовують бійки і торгують коноплями. – Я не могла дозволити їй грати на вулиці”.

“Якщо б подивилися на неї, то вже не побачили б у ній дитину – а звичайного підлітка. Так що для мене це був справжній кошмар”, – говорить Морін.

Вона зателефонувала своїй матері в Камерун, яка пояснила їй, як провести процес.

“Деякі жінки кажуть, що вони так роблять, тому що дівчатка схильні до того, щоб стати жертвами зґвалтування”, – говорить Мері, активіст місцевої громади в південному Лондоні.

“Майже щотижня ми проводимо групові зустрічі, і на них жінки нерідко розповідають про такий “припіканні” грудей”, – говорить Карін Тазі, виконавчий директор Ресурсного центру Жінки і сім’ї у Вулверхемптоні, який займається освітою жінок і пояснює їм ризики таких практик.

“Про це думають, як про вакцину: мовляв, боляче, але допомагає”, – говорить Тазі, додаючи, що такі методи мають серйозні фізичні, психологічні та інші наслідки для здоров’я, про яких багато людей просто не знають.

Медичні наслідки

Медсестра Дженніфер Міраж згадує, що за роки своєї роботи в госпіталях по всій Британії зустрічала десятки жінок і дівчаток, яким раніше “прасували” груди гарячими каменями.

Вона каже, що бачила жінок, які не могли годувати грудьми і мали давні проблеми, кісти та інфекції молочних проток, з-за чого не були здатні зцідити навіть ту невелику кількість молока, яке у них вироблялося”.

За словами Міраж, багато жінок “страждали від хворобливих запалень, не маючи шансу встановити зв’язок з дитиною через грудне вигодовування”, а рак грудей був дуже поширеним діагнозом серед тих, хто піддався практиці “припікання”.

Кеті Аба Фуду, постраждала від подібних дій у Камеруні – де, як вважається, виникла ця практика – також розповідає про випадки, коли у жінок згодом розвивався рак молочної залози.

“Всього місяць тому ми втратили молоду жінку, якій “прасували” груди камінням, коли вона була дівчинкою – вона померла від раку, – каже Фуду. – Я не знаю, чому ніхто досі не вивчив зв’язок між цими двома чинниками”.

Психологічні проблеми – також дуже поширена наслідок практики “припікання” грудей і можуть тривати роками. “Коли у мене народилася дитина, всі переживання тієї травми нахлинули назад”, – каже жінка, пояснюючи, що всякий раз, коли дитина тягнулася до її грудей, вона відчувала напад паніки, ніби хтось збирався заподіяти їй біль.

Тим не менш, британські громадські активісти, схоже, не знають про ризики.

“Я не бачила жодних досліджень, в яких стверджувалося, що “припікання” грудей – це настільки погано, – говорить Мері, додаючи, що деякі жінки вірять, що така практика покращує зв’язок між матір’ю і дочкою. – Досі я не чула, що це може бути пов’язано з раком”.

“Єдине, що відбувається – соски ніби втягуються, і це дуже ускладнює годування грудьми”, – зазначає вона.

“Калічення жіночих статевих органів, “утюжение” грудей – це кардинальний відкат до контролю над жіночим тілом”, – каже Лейла Хуссейн, що виступає проти таких практик активістка, яка також надає терапевтичні послуги тим, хто пережив подібне.

“Уся громада має потребу в освіті, – говорить Мері Стела з Вулверхемптона. – Тому що ми родом звідти, де такі методи в порядку речей”.

Карати чи пояснювати?

Назір Афзал, колишній головний прокурор північно-західній Англії, переконаний, що ситуацію може допомогти прийняття спеціального закону проти практики “припікання” грудей – він посилається на аналогічний досвід криміналізації примусових шлюбів. “Іноді необхідно змінити законодавство, щоб послати чіткий меседж”, – говорить він.

Проте інші вважають, що це призведе до катастрофи і зробить такі практики ще більше підпільними. “Візьміть ті самі операції, калічать жіночі статеві органи: тих, хто піде під суд, шукають з 1985 року і дотепер – хіба це не смішно?” – говорить Мері. [З 1985 року, коли в Британії криміналізували таку практику, за неї не був засуджений ні одна людина].

“Ходіння навколо з співчутливим питанням: “Ви знаєте кого-небудь, хто піддався такому?”, – щоб усі потім обрушилися на цю дитину, як тонна цегли – така “підтримка” не занадто гарна, правда ж?” – зазначає Мері.

Тазі каже, що втручання повинні бути тонким: “Більша кількість організацій повинно розташовувати ресурсами і можливостями, щоб залучити такі громади [де наносять каліцтва дівчаткам] в розмову. Бо якщо з ними не розмовляти, це так і залишиться підпільним злочином. Однак чим більше людей про це говорять, тим кращі рішення знайдемо”.

“Коли ми тільки починали вести свої зустрічі з проблем “припікання” грудей і травматичних ритуальних операцій на жіночих статевих органах, на них ніхто не ходив. Але жінки бачили нас: ми були тут, були постійно, намагалися працювати з ними, а не криміналізувати їх. І тепер вони більш відкриті для розмов”, – говорить Тазі.

У разі Морін її дочка протримали в соціальній службі протягом 10 днів, після чого відпустили назад в сім’ю. Морін не пред’явили кримінальних звинувачень – тільки винесли попередження від поліції.

“Соціальний працівник приходив раз на тиждень протягом одного-двох місяців, от і все. Після цього вони просто закрили справу”, – каже вона.

Морін перевела свою дочку в іншу школу.

“Якби я знала закони цієї країни, то просто підтримала б доньку вдома три дні [замість того, щоб відправити її в школу], – журиться вона, засмучено заламуючи руки. – Тоді б синяк просто зник. І ніхто б нічого не дізнався”.