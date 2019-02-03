Мадуро хоче провести дострокові вибори парламенту Венесуели

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, виступаючи перед своїми прихильниками 2 лютого, запропонував провести дострокові вибори в парламент країни – Національну асамблею.

Про це повідомляє Associated Press.

Вибори в парламент Венесуели повинні були відбутися в 2020 році. Рішення про проведення дострокових виборів може прийняти Національна конституційна асамблея Венесуели.

Зазначимо, що раніше багато країн, в тому числі і країни Євросоюзу, визнали тимчасовим президентом Венесуели опозиційного політика Хуана Гуайдо, який займає посаду спікера парламенту цієї країни. А 26 січня Євросоюз закликав Ніколаса Мадуро оголосити дострокові президентські вибори у Венесуелі.