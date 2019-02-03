У Північній Кореї підтримали чинного президента Венесуели

КНДР засуджує державний переворот.



У МЗС Північної Кореї засудили “спроби повалення законно обраного президента Венесуели і закликали вирішити конфлікт в країні мирним шляхом.

“Будь-які спроби зовнішніх сил, які намагаються повалити президента, законно обраного за конституцією суверенної держави, є очевидним втручанням у внутрішні справи і грубим порушенням міжнародного права”, – заявили в МЗС республіки.

У зовнішньополітичному відомстві Північної Кореї підкреслили, що “питання Венесуели повинен мирно вирішитися за самостійною волею і рішенням уряду і народу країни”.

“Народи всього світу, які прагнуть до справедливості та миру, завжди будуть стояти на боці уряду і народу Венесуели, що виступають за самостійність і стабільність”, – підкреслюється в заяві МЗС КНДР.