У Німеччині придумали, як врятувати ракетний договір

Пропозиція зробили Росії і США.

Депутати Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини запропонували шлях для відновлення участі Росії і США в ракетному договорі. Про це в неділю, 3 лютого.

Наголошується, що депутати пропонують Росії відвести свої спірні крилаті ракети 9М729 на схід на таку відстань, щоб при запуску вони не змогли досягти Європи. При цьому переміщення ракет повинно бути перевірено та підтверджено.

У свою чергу Сполучені Штати повинні надати доступ російським інспекторам до системи запуску ракет у Європі, які знаходяться на території Румунії.

За словами колишнього офіцера генштабу Бундесверу Родеріха Кизеветтера, такі дії США і РФ могли б сприяти виникненню основи довіри для проведення нових переговорів про роззброєння.