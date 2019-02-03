У Франції планують провести референдум – ЗМІ

Над вирішенням розмірковує президент.

Французька газета Le Journal du Dimanche повідомила, що президент Еммануель Макрон розмірковує над проведенням референдуму, щоб вийти з викликаного протестами “жовтих жилетах” кризи.

За інформацією джерел видання, референдум може відбутися 26 травня, в день виборів у Європейський парламент.

Як стверджує газета, відділ міністерства внутрішніх справ Франції, який відповідає за травневі вибори, цього тижня почав переговори з друкарнями та постачальниками паперу, щоб підготувати конверти і бюлетені для голосування.

Остаточне рішення про проведення всенародного опитування може бути прийнято протягом тижня. Шанси на те, що референдум відбудеться, джерело газети відзначив як “дуже високі”.

У той же час поки не відомо, які питання можуть бути висунуті на референдумі. В середині січня Еммануель Макрон почав національні дебати, метою яких була спроба відповісти на вимоги руху “жовтих жилетів”. Референдум може стати логічним закриттям цих дебатів.

Серед питань, сформульованих президентом для дебатів, були такі: Які податки потрібно знизити? На що держава повинна витрачати гроші в пріоритетному порядку? Чи Не занадто багато у Франції бюрократичних бар’єрів? Не слід частіше проводити референдуми і хто може їх ініціювати?

Очікувалося, що дебати триватимуть до 15 березня.