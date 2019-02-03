Deutsche Bank відмовився дати кредит Трампу

Президент США просив гроші на гольф-клуб.

Президент США Дональд Трамп в 2016 році звертався в найбільший банк Німеччини Deutsche Bank за кредитом для своєї компанії Trump Organization, і банк відмовив.

Джерела газети The Wall Street Journal розповіли, що банк не хотів розширювати ділові зв’язки з майбутнім американським президентом, який він був кандидатом на цей пост. Trump Organization планувала направити кошти на потреби гольф-клубу в Шотландії. Банк вирішив, що не володіють достатньою інформацією про те, як, насправді, будуть витрачені гроші (справа була напередодні президентських виборів в США).

Кредитна організація не виключила, що вони можуть піти на передвиборчу кампанію Трампа. Рада директорів також не був упевнений, що бізнесмен зможе повернути гроші, і не хотів опинитися в ситуації, коли довелося б вимагати повернення боргів з президента США.

У зв’язку з цим керівництво банку визнало позику ризикованим. Наприкінці січня представники двох комітетів Палати представників Конгресу – по розвідці та фінансових послуг – повідомили, що ведуть консультації з Deutsche Bank про транзакції, які стосуються Трампа. До цього американські ЗМІ повідомляли, що перевірка може бути пов’язана з розслідуванням спецпрокурора США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в американські вибори.