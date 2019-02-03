Мільйони готівкою, коштовності та благодійні внески: декларація кандидата в президенти Дерев’янко

У нардепа у власності є три автомобіля.

Кандидат у президенти від партії “Воля” Юрій Дерев’янко в 2017 році задекларував дві земельні ділянки 1900 і 970 кв. м і житловий будинок 637,90 кв. м в Київській області, три квартири в Києві площею 154,8, 155,9 і 160,86 кв. м відповідно, квартиру в Ялті 65,2 кв. м, садовий будинок 209,20 кв. м і кілька машиномісць.

Згідно з його декларацією, він орендує кілька офісів в Івано-Франківській області. У дружини Дерев’янко є земельні ділянки, житловий будинок у Золочеві Львівської області площею 182,50 кв. м, квартира в Києві 56,7 кв. м, садовий будинок 236,4 кв. м.

Дерев’янко отримав 240 821 грн депутатської зарплати і 252 825 грн – на виконання депутатських повноважень. 21 688 грн 5 300 доларів і 65 євро у нього розміщені в “Банку інвестицій та заощаджень”. Дерев’янко тримає готівкою 177 036 грн, 1,36 млн євро і 2,86 млн доларів.

Дружина кандидата в 2017 році отримала 63 419 грн зарплати, 16,8 тис. грн страхової виплати. У ній розміщено 11 439 грн, 811 євро і 1 877 доларів в “Укрсиббанку”, ще 76 107 грн, 65 908 євро і 719 813 доларів вона тримає готівкою.

10,56 млн доларів Дерев’янко позичив братові.

Кандидат на пост президента країни також задекларував двоє годин Jaeger-LeCoultre та Blancpain, його дружина – сережки Cartier, кільця Bulgari і Damiani, годинник Chanel і Girard-Perregaux, інші дорогоцінні ювелірні вироби і хутряне пальто.

У Дерев’янко є автомобіль Range Rover 2010 року випуску, Toyota Land Cruiser 2011 року, Mercedes Benx S 500 2007 року. Його дружина володіє двома автомобілями Range Rover 2009 і 2010 року випуску і Lexus RX 450 2009 року.

Серед витрат зазначив 309 888 грн благодійної допомоги учасникам АТО, 518 тис. грн – на стипендії переможцям олімпіад, обдарованим дітям і їх вчителям, 55 тис. грн внесені на рахунок партії Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі, 395 180 грн він витратив на утримання приймалень народного депутата.