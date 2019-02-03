У РФ перекинувся автобус з дітьми: семеро загиблих

Діти їхали в Калугу на змагання. В автобусі перебували 48 людей, з них 33 – діти.

“У ДТП загинули семеро людей, серед них четверо дітей. “, – повідомила начальник прес-служби УМВС по регіону Наталія Горохова.

Відзначається, що ДТП сталося близько 09:00 за місцевим часом (08:00 по Києву). Автобус MAN, що прямував за маршрутом Смоленськ – Калуга перекинувся в кювет.

За даними МНС РФ, в автобусі перебували 48 людей, 33 з них – діти, 22 людини були госпіталізовані, проте, за даними джерела ТАСС, всі пасажири отримали травми. За попередніми даними поліції, причиною аварії став занос, в результаті якого водій не впорався з керуванням і автобус перекинувся в кювет.