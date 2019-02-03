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В Албанії викрили угруповання, подделывавшую візи у Британію, США і Канаду

03.02.2019

В Албании разоблачили группировку, подделывавшую визы в Британию, США и КанадуДесятки людей взяли під арешт.

Поліція Албанії арештувала три десятки підозрюваних у видачі підроблених документів для поїздок в країни Західної Європи, Великобританії, США і Канади.

Як інформує агентство Associated Press, в суботу поліція повідомила про арешт 32 осіб, включаючи співробітника прикордонної поліції. Ще чотирьох оголосили в розшук.

Поліція також конфіскувала обладнання з чотирьох майстерень. У них виготовляли підроблені документи, щоб перевозити людей через Албанію, Чорногорію, Італію, Грецію, Францію і Норвегію.

Поліція повідомляє, що мігранти платили 13 тисяч доларів США, щоб виїхати до Великобританії, і до 23 тисяч доларів, щоб дістатися до США або Канади.

Операція під кодовою назвою “Неправильний шлях” стала продовженням ще однієї операції минулого року, в результаті якої поліція заарештувала дев’ять албанців.

Громадяни Албанії можуть подорожувати в більшість країн ЄС без віз, але для в’їзду у Великобританію, США або Канаду їм потрібні візи.

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