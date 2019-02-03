Світові центробанки закупили рекордний за півстоліття обсяг золота

Світ охопила золота лихоманка.



Чисті покупки золота світовими центральними банками в 2018 році досягли 651,5 тонн – на 74% більше, ніж у 2017 році (374,8 тонн). Про це у своєму звіті повідомив Всесвітня рада по золоту(World Gold Council).

Покупки золота центробанками стали рекордними з 1971 року, коли президент США Річард Ніксон оголосив про скасування прив’язки курсу долара до золота.

Тепер світові центробанки володіють приблизно 34 тис. тонн золота, говориться в звіті. Це близько 18% всього золота, коли-небудь видобутого на Землі, випливає з даних ради.

Всесвітня рада по золоту пов’язує ці покупки з “підвищеним рівнем геополітичної та економічної невизначеності”, який змушує центробанки диверсифікувати резерви і фокусуватися на безпечних та ліквідних активах.

“Центральні банки реагують на зростання макроекономічної та геополітичний тиск зміцненням своїх золотих резервів”, – зазначає рада.