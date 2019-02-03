Президент Грузії зайнялася “кумівством” в адміністрації – ЗМІ

Родички не проходили конкурс, але отримали роботу.



Дві родички президента Грузії Саломе Зурабішвілі стали співробітницями адміністрації глави держави. Інформацію про це розповсюдив телеканал “Руставі 2”.

Як стверджується, на посади радників президента призначили Нану Кашія – пасербицю Зурабішвілі, дочка її покійного чоловіка Жанри Кашія від першого шлюбу, а також племінницю чоловіка Кетеван Мікадзе.

Джерела повідомили, що Кашія і Мікадзе взяли на роботу без конкурсу.

В адміністрації Зурабішвілі підтверджують, що обидві дійсно є співробітницями, проте займають позиції консультантів, а не радників. Крім того, заявляється, що і Кашія, і Мікадзе – висококваліфіковані кадри.

“На позицію консультанта, яка є однією з найнижчих щаблів в адміністрації президента, Нана Кашія перейшла з представництва Грузії в Євросоюзі, де 24 роки вона працювала в політичному відділенні по постійному контрактом і на набагато більш високооплачуваної посади. Вона володіє чотирма мовами та є одним з найбільш висококваліфікованих кадрів”, – сказала прес-спікер президента Грузії Хатія Моисцрапишвили в коментарі тбіліському виданню “Нетгазети”.

Що стосується Кетеван Мікадзе, за словами Моисцрапишвили, в минулому вона працювала в “Лотерейної компанія Грузії”. На якій саме позиції, прес-спікер глави держави не уточнила. “Лотерейної компанія Грузії” припинила своє існування у вересні 2017 року. Причиною стало те, що компанія не змогла виконати зобов’язань, взятих перед урядом країни.

Моисцрапишвили каже, що з Мікадзе і Кашія уклали двомісячний контракт, по закінченню якого вони зобов’язані будуть пройти конкурс для продовження роботи.