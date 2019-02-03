У Москві бармен забив до смерті клієнта: моторошні кадри

У Москві під час відкриття пабу бармен вбив буйного відвідувача. Співробітника закладу затримали правоохоронці.

Інцидент стався вранці 2 лютого у приміщенні філії мережі закладів Harat; s Pub, розташованого по вулиці Земляний вал, 9.



“28-річний відвідувач залишився в закладі на всю ніч. Вранці в суботу бармен попросив його піти. Хлопець заявив, що хоче залишатися в пабі і пити. Між молодими людьми зав’язалася бійка, в якій відвідувач бару загинув”, — повідомив співрозмовник агентства.

Telegram-канал Mash пише, що відвідувачеві “відмовилися наливати, але тоді він пішов за бар і почав вливати в себе все, що бачив”.

За інформацією каналу, загиблий, Руслан Консепсьон-Білошицький, був убитий під час бійки з 26-річним Іваном Шубіним.

За фактом події ГУ Слідчого комітету Російської Федерації по місту Москві розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 105 КК РФ (вбивство), передає прес-служба.

Слідчі уточнили, що труп відвідувача 1990 був виявлений в закладі з множинними тілесними ушкодженнями.

Затриманий бармен доставлений у відділ, де з ним проводяться слідчі дії. Найближчим часом слідство має намір клопотати перед судом про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.