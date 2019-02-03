Екс-прем’єр Македонії назвав причину своєї втечі з країни

Політик втік в Угорщину.



Колишній прем’єр-міністр Македонії Нікола Груєвський заявив, що втік в Угорщину, тому що отримав інформацію про підготовку замаху на нього. Про це він розповів в інтерв’ю македонському телеканалу Sitel.

Груєвський повідомив, що мав намір відбути дворічний термін ув’язнення, до якого його засудили в Македонії, навіть незважаючи на те, що вважає цей вирок “божевільними безпідставними звинуваченнями”.

“Але … я отримав інформацію, що хтось планує моє вбивство у в’язниці. Тоді я змінив свою думку”, – розповів екс-прем’єр в інтерв’ю.

Груєвський зазначив, що інформацію про підготовку замаху на його вбивство він отримав від “добре поінформованих людей усередині в’язниці”. Саме тому, за його словами, він вирішив залишити Македонію.

Екс-міністр і раніше заявляв про погрози вбивства в Македонії. У той же час влада Македонії заперечувала політичний характер переслідування Груевского.

Нагадаємо, що колишній прем’єр-міністр Македонії Нікола Груєвський втік в Будапешт в листопаді 2018 року, після того, як його засудили на два роки ув’язнення за корупцію.

Угорщина надала притулок Груевскому і пояснила це “політичним переслідуванням” з боку Македонії. Груєвський був прем’єр-міністром Македонії з 2006 по 2016 року.