У центрі Тбілісі стався масштабний потоп

Затоплено магазини і квартири.



Кілька квартир, автомобілів, магазинів та інших комерційних об’єктів на вулиці Барнова в центрі Тбілісі виявилися затоплені в результаті прориву магістральної водопровідної труби.

Місцеві мешканці кажуть, що після опівночі почули гучний хлопок. Через кілька хвилин після цього розташовані на перших поверхах квартири та комерційні приміщення почала заповнювати вода.

Серед затоплених об’єктів – салон краси. Його співробітники кажуть, що в результаті події дороге обладнання було зіпсовано.

В даний час частина вулиці Барнова перекрита, на місці працює спецтехніка. Подача води обмежена сотням абонентів на кількох вулицях у районах Ваке і Віра. За інформацією водорозподільної компанії Georgian Water Power (GWP), фахівці працюють в безперервному режимі і відновлять подачу до ранку 4 лютого.

Що стосується шкоди, за словами представників GWP, на даний момент ведеться підрахунок, після чого компанія виплатить компенсації всім постраждалим.