Китайці знайшли гранату в картоплі з Франції

Випадкова знахідка на фабриці чіпсів.



Німецьку ручну гранату часів Першої світової війни знайшли у картоплі, яку відправили з Франції на фабрику по виробництву чіпсів в Гонконзі.

Пристрій шириною 8 сантиметрів було “в нестабільному стані”, повідомили місцеві власті.

Гранату знайшли на фабриці з виробництва чіпсів Calbee.

Фахівці провели безпечний вибух пристрою. Ніхто не постраждав.

“Вся інформація, яку ми зараз маємо, свідчить про те, що гранату привезли з Франції разом з картоплею”, – розповів місцевий чиновник Он Хохонев.

Вважається, що гранату випадково викопали разом з картоплею у Франції, а потім експортували в Гонконг.

“Швидше за все, гранату втратили солдати під час війни або ж вона залишилася там лежати після того, як її кинули”, – розповів військовий історик Дейв Макрі видання South China Morning Post.