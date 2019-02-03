Китайці знайшли гранату в картоплі з Франції

Випадкова знахідка на фабриці чіпсів.
Німецьку ручну гранату часів Першої світової війни знайшли у картоплі, яку відправили з Франції на фабрику по виробництву чіпсів в Гонконзі.
Пристрій шириною 8 сантиметрів було “в нестабільному стані”, повідомили місцеві власті.
Гранату знайшли на фабриці з виробництва чіпсів Calbee.
Фахівці провели безпечний вибух пристрою. Ніхто не постраждав.
“Вся інформація, яку ми зараз маємо, свідчить про те, що гранату привезли з Франції разом з картоплею”, – розповів місцевий чиновник Он Хохонев.
Вважається, що гранату випадково викопали разом з картоплею у Франції, а потім експортували в Гонконг.
“Швидше за все, гранату втратили солдати під час війни або ж вона залишилася там лежати після того, як її кинули”, – розповів військовий історик Дейв Макрі видання South China Morning Post.