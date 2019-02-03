“Приниження на всю країну!” Конфлікт між Галкіним і Ахеджакової підірвав Росію

В Росії не вщухає скандал через пародії коміка Максима Галкіна на актрису Лію Ахеджакову. За гумориста заступилися відразу кілька зірок шоу-бізнесу.

“Треба, чи що, брати письмовий дозвіл на пародії? В тому числі і у президентів і вищих чиновників? При всій моїй любові до Ахеджакової я вважаю, що тут вона виявила сильну емоційність”, – відповів Хазанов.

Таку ж точку зору висловив і музичний критик Сергій Сосєдов. Він заявив, що “У Ахеджакової немає почуття гумору”, якщо вона образилася на виступ Галкіна.

Максим Галкін

Livestory

А ось думка Ахеджакової повністю підтримав музикант Юрій Лоза. Він повідомив, що Галкін дійсно образив Лію тим, що висміяв її політичні погляди. На його думку, кожен, кого зачепила пародія, може піти до суду і відстоювати свої права через “приниження на всю країну”.

Лія Ахеджакова

МК

Нагадаємо, що Галкін у своїй пародії на актрису зобразив розмова між нею і президентом РФ Володимиром Путіним. Відома своїми опозиційними поглядами Ахеджакова “скаржилася” на бідність у країні, а президент їй “зробив зауваження” через занадто дорогих чобіт.