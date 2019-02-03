Ізраїль почав будувати нову стіну на кордоні з сектором Газа

Паркан буде з оцинкованої сталі заввишки шість метрів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що на кордоні з сектором Газа почали будувати нову стіну.

“Огорожа буде перешкоджати в’їзду терористів з Сектора Газу в Ізраїль”, – заявив Нетаньяху.

Відзначається, що паркан буде з оцинкованої сталі висотою шість метрів і довжиною 65 кілометрів. Планується, що його побудують на тих ділянках, де вже є підземна огорожа з бетону, яка повинна нейтралізувати систему підземних тунелів бойовиків. Західний кінець надземного забору буде об’єднаний з парканом, побудованим в море з метою блокування нападів бойовиків на воді.

“Якщо в Секторі Газа не будуть дотримуватися спокій, ми в період виборів зуміємо прийняти рішення і будемо діяти”, – зазначив прем’єр-міністр Ізраїлю.