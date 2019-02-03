ЗМІ: Президент Грузії без конкурсу влаштувала в адміністрацію родичок

Дві родички президента Грузії Саломе Зурабішвілі без конкурсу зайняли посади в адміністрації. Про це повідомляє «Грузія Online» з посиланням на телеканал «Руставі 2».

Радниками президента стали Нана Кашія, падчерка Зурабішвілі, дочка її покійного чоловіка Жанри Кашія від першого шлюбу, а також племінниця чоловіка Кетеван Мікадзе.

В адміністрації Зурабішвілі підтверджують, що обидві жінки — співробітниці, проте займають позиції консультантів. Як заявив прес-спікер президента Грузії Хатія Моисцрапишвили, незважаючи на те, що позиція консультанта – одна з найнижчих щаблів в адміністрації президента, Нана Кашія володіє чотирма мовами та є одним з найбільш висококваліфікованих кадрів

Що стосується Кетеван Мікадзе, за словами Моисцрапишвили, в минулому вона працювала в «Лотерейної компанія Грузії». На якій саме позиції, прес-спікер глави держави не уточнила.

Як повідомляли раніше, перемогу на президентських виборів в Грузії здобула кандидат, підтриманий правлячою партією «Грузинська мрія — демократична Грузія», Саломе Зурабішвілі.