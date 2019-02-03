По всій Росії прокотилися багатотисячні мітинги: що трапилося

У десятках міст Росії пройшли масштабні мітинги проти “сміттєвої реформи”, яка принесла росіянам істотне підвищення тарифів.

Відзначається, що осередком протесту стала Архангельська область. Так, на мітинги вийшли мешканці обласного центру та маленьких містечок, які виступили проти ідеї побудувати на їх території полігон для відходів з Москви.

У самій же столиці, за даними видання, акція протесту не відбулася у повному обсязі за відсутності дозволу влади.

На мітинги в Новосибірську, Красноярську, Нижньому Новгороді, Омську прийшли до ста чоловік, організатори мітингу в Ярославлі заявили про 300 учасників. Всеросійські акції протесту прокотилися під гаслом: “Росія – не смітник!”

Як уточнює “Комерсант”, в Тюмені озвучили вимоги відкласти реформу мінімум на два роки, переглянути конкурси з відбору операторів за вивезення сміття і спосіб нарахування тарифів. У Єкатеринбурзі давали поради замість сміттєспалювальних заводів будувати переробні.

За інформацією порталу “Экопротест”, в Тольятті протестували проти хімзаводів, в Казані і Підмосков’ї проти будівництва сміттєспалювальних заводів, в Омську відстоювали лісу. Всього протести охопили понад 50 населених пунктів.

Нагадаємо, “сміттєва реформа” набрала чинності по всій Росії з 1 січня 2019 року. До цього терміну всі регіони повинні були розробити територіальні схеми поводження з відходами і вибрати регіональних операторів, які будуть відповідальні за усунення відходів.

При цьому, наголошується, що витрати лягли на плечі росіян. У квитанціях на оплату комунальних послуг з лютого повинна з’явитися нова графа – “вивезення сміття”.