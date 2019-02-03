У Венесуелі тисячі людей вийшли на акції протесту проти президента Мадуро

В неділю, 3 лютого, у Венесуелі стартували масові акції протесту, учасники яких закликають президента Ніколаса Мадуро подати у відставку, повідомляє The Guardian.

Учасники акцій протесту закликають Мадуро залишити президентський пост, так як багато країн визнають легітимним главою країни Хуана Гуайдо.

Також протестувальники висловлюють подяку США, Ізраїлі, Колумбії, Бразилії та інших країн, що визнали Гуайдо президентом Венесуели.

Нагадаємо, в травні минулого року у Венесуелі пройшли президентські вибори. За даними центрвиборчкому, за чинного президента Мадуро проголосувало 68% виборців, за його найближчого суперника, лідера партії “Прогресивний авангард” Анрі Фалькона – втричі менше.