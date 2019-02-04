Франція визнає Гуайдо, якщо Мадуро в неділю не оголосить вибори

Франція визнає лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, якщо Ніколас Мадуро не оголосить проведення дострокових президентських виборів до кінця тижня. Про це заявила міністр у справах Європи Франції Наталі Луазо.

“Якщо сьогодні ввечері Мадуро не зобов’язується організувати президентські вибори, то Франція буде вважати Хуана Гуайдо легітимним для того, щоб організувати їх, і вважати його тимчасовим президентом до проведення легітимних виборів у Венесуелі”, – сказала Луазо.

Вона назвала пропозицію Мадуро про проведення дострокових парламентських виборів “фарсом”.

У ЄС немає консенсусу щодо визнання легітимності Гуайдо. А Італія стала єдиною країною, яка на засіданні глав МЗС країн ЄС у Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС про визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

Нагадаємо, в травні минулого року у Венесуелі пройшли президентські вибори. За даними центрвиборчкому, за чинного президента Мадуро проголосувало 68% виборців, за його найближчого суперника, лідера партії “Прогресивний авангард” Анрі Фалькона – втричі менше.

Опозиція заявила, що в ході голосування були зафіксовані численні порушення, але 10 січня поточного року Мадуро приніс присягу президента.

Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором. В країні почалися протести, і на їх піку голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо оголосили виконуючим обов’язки президента країни. Легітимним Гуайдо визнали багато країн, включаючи США і деякі країни ЄС.