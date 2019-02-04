Жахливе вбивство Хашогги: звинувачення обрушили на США

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив США в “мовчанні” у зв’язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашогги.

“Я не можу зрозуміти мовчання Америки … Ми хочемо, щоб все прояснилося, тому що це звірство, вбивство”, – сказав Ердоган.

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії на початку січня 2019 року стартував судовий процес у справі про криваве вбивство журналіста Джамаля Хашогги. Перед судом постали 11 обвинувачених у вбивстві журналіста. Для п’ятьох з них прокуратура зажадала смертної кари.