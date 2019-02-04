На узбережжі Японії знайшли найдовшу рибу

Риба сама викинулася на берег.



На узбережжі затоки Тояма в Японії знайшли чубатого оселедцевого короля довжиною 3,2 метра.

Як зазначається, таке трапляється рідко, оскільки ця риба – полуглубоководная. Її м’ясо не вживають в їжу.

Чубатого оселедцевого короля в японських легендах називають посланцем Бога моря. Місцеві кажуть, що це знак, що буде цунамі.

У той же час вчені стверджують, що поведінка риби не пов’язано з цунамі. За однією з версій, риба викинулася на берег із-за глобального потепління.





