Журналіст: порівняйте нинішній стан речей з «совком», коли були порожні полиці в магазинах і розповідайте далі про олігархів

Нерідко можна почути твердження, що у нас погана країна. Пограбували, мовляв, її олігархи, а народ у нас мудрий, ось тільки верхівка безсовісна і, якби не вона, то ми б жили багато, щасливо і дотримувалися б в нашій країні права людини, які сьогодні порушуються на кожному кроці. Про це у своєму блозі пише український журналіст Юрій Луканов.

Він зазначає, за уявленнями широких народних мас їх пограбували, але, на їхній подив, передача «всенародної» власності в приватні руки виявилася ефективною. Якщо хтось не згоден, то нехай порівняє нинішній стан речей з «совком» або і з початком 90-х. Тоді були просто пусті полиці. Зараз все є. Звичайно, не всі нові власники виявилися ефективними, але більшість з них все ж впоралися зі своїм завданням. Ефективність проявляється лише практикою, тобто ринком. Хтось із приватизаторів «виплив» і добре відчуває себе в бізнесі, а хтось розпилив отримані активи на металобрухт з різних причин. Не тільки тому, що був невмілий керівник, а ще й тому, що продукція саме таких підприємств не була затребувана ринком. Але це природний процес. Звинувачувати в цьому якихось міфічних олігархів, мовляв вони там щось знищили – наївна ілюзія. Якщо б підприємства були затребувані, то вони б вижили.

Юрій Луканов зазначає, її можуть натовпу управляти бізнесами. Вони неодмінно завалять справу. На заході механізми відпрацьовані так, що в кінцевому підсумку ключові рішення приймає або невелика група людей, або навіть одна людина. Якщо їх вирішення не ефективні, то акціонери просто забирають акції.