У Росії помер зірка серіалу “Вулиці розбитих ліхтарів”

У Санкт-Петербурзі на 77-му році життя помер актор Молодіжного театру на Фонтанці і зірка російських серіалів Анатолій Артемов.

Про це повідомляється в некролозі на сайті театру. Причиною смерті стало захворювання.

“3 лютого на 77-му році після нетривалої хвороби пішов з життя Анатолій Артемов – артист, чия доля протягом 30 років була пов’язана з Молодіжним театром”, – сказано в повідомленні.

При цьому, незважаючи на похилий вік, Артемов продовжував брати участь у п’яти постановках Молодіжного театру.

Телеглядачам Артемов відомий за ролями в популярних російських серіалах “Вулиці розбитих ліхтарів”, “Таємниці слідства”, “Морські дияволи”, “Дорожній патруль”, “Опера” і “Агент національної безпеки”.