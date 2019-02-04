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У Росії помер зірка серіалу “Вулиці розбитих ліхтарів”

04.02.2019

В России умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

У Санкт-Петербурзі на 77-му році життя помер актор Молодіжного театру на Фонтанці і зірка російських серіалів Анатолій Артемов.

Про це повідомляється в некролозі на сайті театру. Причиною смерті стало захворювання.

“3 лютого на 77-му році після нетривалої хвороби пішов з життя Анатолій Артемов – артист, чия доля протягом 30 років була пов’язана з Молодіжним театром”, – сказано в повідомленні.

В России умер звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

При цьому, незважаючи на похилий вік, Артемов продовжував брати участь у п’яти постановках Молодіжного театру.

Телеглядачам Артемов відомий за ролями в популярних російських серіалах “Вулиці розбитих ліхтарів”, “Таємниці слідства”, “Морські дияволи”, “Дорожній патруль”, “Опера” і “Агент національної безпеки”.

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