«Незабаром безкоштовно лікуватися в Україні взагалі буде не можна». Чому близькі до влади структури зацікавилися приватною медициною

У вітчизняній медицині затівається великий переділ. На ринку мусується інформація про велику угоду — нібито, медична мережа «Добробут» хоче придбати контрольний пакет акцій іншої крупної клініки «Борис».

Антимонопольний комітет заявив, що розглядає справу про «підготовку концентрації». Втім, передбачувані покупець і продавець цю інформацію спростували.

У спільній заяві співвласники «Добробуту» і «Бориса» — Олег Калашніков Михайло Радуцький — повідомили, що переговори дійсно йдуть, але мова зовсім не про продаж бізнесу, а про «спільний проект по посиленню позицій приватної медицини в Україні».

Втім, це туманне пояснення лише активізувало різного роду чутки. Інтригу в цю справу додає той факт, що давнім партнером співвласника «Добробуту» Олега Калашникова є екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін. Його сім’ї, нібито, належить частка в мережі «Люксоптика» Олега Калашникова (її приписують дружині Ложкіна Надії Шаломовой). Ці зв’язки дозволяють експертам припустити, що мова насправді йде про концентрацію медичного бізнесу в руках екс-глави Адміністрації президента. За іншою версією, співвласника «Борис» Михайла Радуцького кличуть у «сім’ю» — йому, нібито, навіть пророкують крісло глави Моз.

«Країна» розбиралася, про що насправді домовляються «Добробут» з «Борисом» і що взагалі відбувається на ринку приватної медицини України.

Велика лікарська таємниця

Якщо вірити офіційним повідомленням Антимонопольного комітету, розпорядженням державного уповноваженого від 4 січня 2019 року № 02/7-р розпочато розгляд справи щодо концентрації у вигляді набуття компанією Satumco Limited (Лімассол, Кіпр) частки у статутному капіталі ТОВ Борис (Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства».

Якщо говорити простіше — від АМКУ чекають обов’язкового в таких випадках дозволу на концентрацію контрольного пакету акцій компанії «Борис».

Кіпрська Satumco Limited, яка фігурує про офіційному повідомленні антимонопольників, — офшор, якому через інвестиційну компанію Concord Capital належить медична мережа «Добробут». Іншим співвласником клініки та її керівником є харківський бізнесмен Олег Калашников, якому приписують давні бізнес-зв’язки з колишнім главою Адміністрації президента Борисом Ложкіним (їх спільний бізнес-проект — національна мережа офтальмологічних салонів «Люксоптика»).

За, на перший погляд, невинних повідомленням АМКУ, послідувала низка спростувань. По-перше, від зв’язків з «Добробутом» поспішив відхреститися сам Ложкін. По-друге, учасники планованої угоди спростували сам факт її підготовки.

На сайтах «Добробуту» і «Бориса» синхронно з’явилося наступне повідомлення: «Дійсно, на даний момент, наші компанії, як гравці ринку приватної медицини країни знаходяться в процесі переговорів. Йдеться про спільний проект з посилення позицій приватної медицини в Україні. Поки на порядку денному обговорення протоколів та стандартів, які використовуються в наших клініках, а також зіставлення експертизи медичним напрямами. Зараз нашою основною задачею є розробка консолідованої позиції, яка дозволить надати максимальний спектр медичних послуг нашим пацієнтам».

Для недосвідченого читача — не зрозуміло рівним рахунком нічого, крім факту самих переговорів».

А в профільної медичної середовищі все частіше говорять, що готується не стільки купівля, скільки банальне поглинання «Бориса». «Є підозри, що «Борис» хочуть віджати. Але Радуцького, начебто, планують залишити у справі. Йому, нібито, пропонують посаду міністра охорони здоров’я», — розповів на умовах анонімності «Країні» джерело на медрынке.

Експерти також говорять про можливість часткового продажу» — тобто, Радуцкому можуть запропонувати завідомо нижчу суму, ніж варто «Борис» насправді. У ЗМІ фігурує «експертна оцінка» бізнесу «Бориса» — $30 млн.

Насправді, вона явно занижена, — вважає керівник «Агентства медичного маркетингу» і співвласник мережі клінік «Доступний доктор» Юрій Чертков.

«Тільки бренд «Бориса» як однієї з найстаріший приватних клінік України, коштує не менше 15 млн. доларів. Плюс там устаткування, мінімум, на 20 млн. Є ще нерухомість, автопарк, врешті-решт, велика база пацієнтів. Так що реальна ціна стартує від 40-50 млн. доларів, а може, й більше», — пояснив «Країні» Юрій Чертков.

Віджим за показаннями

Співвласник клініки «Борис» Михайло Радуцький називає всі пересуди з приводу угоди з «Добробутом», не більше ніж чутками.

«Це не поглинання, і не злиття — це спільний проект. На даному етапі ми приводимо свої стандарти і медичні технології до спільного знаменника. А в АМКУ подали заявку як законослухняна компанія. Поки більше нічого сказати не можу», — пояснив він «Країні».

При цьому Радуцький спростував інформацію про те, що його бізнеси намагаються віджати. «Повірте мені, я б з таким задоволенням віджався. Але ніхто не хоче. Нас не віджали в 2005 році, і в 2014-му, а тепер і поготів немає сенсу», — віджартовується Радуцький.

«Це точно не віджим, ми б знали, якби готувалося щось подібне. Залишаються бізнес-інтереси», — вважає голова громадської організації «Національний інтерес України» Василь Апасов.

Теоретично можна припустити, що мова йде про створення нової великої клініки-«монстра», — говорить заступник голови правління Українського лікарського товариства Костянтин Надутий.

Юрій Чертков додав, що «Добробут» останнім часом розвивається більш ніж активно. На сьогоднішній день в її активі — дев’ять поліклінік зі стаціонаром, центри «Добробут-Онкологія», клінічної неврології, нейрореабілітації та відновної медицини, швидка допомога. «В мережу йдуть величезні інвестиції, причому, постійно», — говорить Чортків.

За його словами, бізнесом на приватній медицині зараз цікавляться багато бізнесменів, у тому числі, пов’язані з діючими політиками. «Але якщо мова йде про готовність вкладати від 10 мільйонів доларів, то таких інвесторів в Україні не більше десятка. Як правило, вони залишаються в тіні, не світяться в співзасновниках, ні в керівництві клінік», — розповідає Чортків.

У випадку з «Добробутом» сліди знову-таки ведуть до Борису Ложкіну, який, за словами експертів, інвестує і сам підтягує гроші інших інвесторів. Причому, кажуть, що «Добробут» далеко не єдиний його проект.

За чутками, ще одним медичним бізнес-партнером Ложкіна є Валерій Девко. Він тривалої час керував державним об’єднанням «Політехмед», що займається держзакупівлями медичної техніки. Згідно з даними агентства SMIDA, на даний момент Девко близько 25% акцій у приватній компанії схожого профілю — «Медтехніка».

Близько 15% акцій цієї фірми значиться за Сірой Йосифовной Шаломовой (ймовірно, тещею Ложкіна), 24,7% — за співвласником «Добробуту» Олегом Калашніковим і близько 17% — за «Люксоптикой» (частиною акцій якої володіє сім’я Ложкіна).

У 2014 році дружина Бориса Ложкіна Надія Шаломова очолила благодійний фонд Бориса Ложкіна. Сфера його діяльності — саме залучення коштів для закупівлі медичної техніки для дитячих лікувальних закладів. У різній час були поставки обладнання в Центр дитячої хірургії та кардіології, інститут педіатрії, акушерства і гінекології та інших.

В останньому, до речі, на вході в постинтенсивное відділення досі висить пам’ятна табличка про участь у створенні відділення Бориса Ложкіна. Насправді медична благодійність, підкріплена доступом до бюджетних грошей, зв’язками і адмінресурсом може виявитися досить вигідною, — розповіли «Країні» експерти. На постачання медобладнання реально заробляти сотні мільйонів гривень в рік.

За чутками, «системні медичні інвестори» зараз активно придивляються до приватної медицини, якою з початку медреформи дозволили брати участь в освоєнні бюджетних коштів.

«Борис» в цьому плані — ідеальний об’єкт, так як має хорошу репутацію і широку клієнтську базу. «Борису» зараз саме час продатися, так як в подальшому, враховуючи активність «Добробуту», йому буде дуже важко з ним конкурувати», — впевнений Юрій Чертков.

«Заганяють людей у приватні клініки»

За оцінками Юрія Черткова, ринок приватної медицини в Україні «важить» близько 3 мільярдів доларів на рік. І ця цифра буде тільки зростати, адже попит на послуги недержавних клінік постійно зростає.

«Прогнозована тенденція — Моз зі своєю реформою просто заганяє українців у приватні клініки. За прикладами далеко ходити не потрібно. Ось скасували виїзди сімейних лікарів на будинок і «Швидкі» за «дрібниці». Що зробить сім’я, у якої захворіла дитина і є хоч якісь заощадження? Викличе приватного лікаря і приватну «Швидку», — каже Василь Апасов.

Варто зазначити, що приватні клініки самого різного масштабу в Україні останнім часом дійсно відкриваються як гриби після дощу. І лікарі, яким віднедавна дозволили приватну практику, вважають, що цей бізнес більш ніж вигідний.

«Якщо лікар, який заробляє в державній клініці 6-7 тисяч гривень в місяць, знайде 40 тисяч доларів (а для багато докторів це не проблема, враховуючи розміри «подяк» від пацієнтів — Прим. Ред.), то він може розраховувати вже на 20-25 тисяч гривень на місяць навіть на своєму скромному за ринковими масштабами бізнесі», — говорить Юрій Чертков.

Більшість дрібних клінік, за його словами, орієнтуються на економ-клас і пропонують консультацію лікаря по 250-300 грн. По суті, це можна порівняти з «подякою» лікаря у госклиники, але при цьому у приватників немає черг і більш приємна атмосфера, що є аргументом для багатьох українців.

Додатковим стимулом стало дозвіл від держави підписувати декларації з сімейними лікарями-приватниками. Про свою участь в проекті з НСЗУ заявили не тільки лікарі-Фопи, але і деякі великі клініки, в тому числі, «Борис».

За словами Михайла Радецького, для них це справді вигідно. Насамперед — додатковим потоком пацієнтів.

«70% людей, які підписали декларації з нашими сімейними лікарями, раніше до нас не ходили», — розповів Радуцький «Країні».

Зараз у «Борисі» 4 сімейних лікаря, з якими можна підписати декларації, до кожного записалося приблизно по 600 пацієнтів, тобто, всього 2,4 тисяч людей.

«Зрозуміло, що 370 гривень на рік (а саме стільки держава виділяє на первинну медичну допомогу для українців) — для приватника тариф невигідний. Це змушує сумніватися в щирості приватного сектора. Він може працювати зі збитками лише з однією метою — погубити комунальні медустанови, стати монополістами і вже потім диктувати державі та пересічним українцям свої умови. Таке вже було, приміром, у США, де в 50-х роках минулого століття картельну змову клінік підвищив тарифи на медпослуги. Точно є якісь кулуарні домовленості», — вважає Костянтин Надутий.

Все це може призвести до руйнування і без того дихаючої на ладан державної медичної інфраструктури. «Людей заженуть в приватні клініки», — упевнений Надутий.

Борис Радуцький розповів «Країні», що рентабельність приватної медицини в Україні — близько 17%. З урахуванням чисельності населення цей ринок може бути цікавим не тільки вітчизняним, а й іноземним інвесторам.

«Але — тільки після впровадження страхової медицини. Як тільки вона буде, за нашими клініками вишикується черга покупців, як це свого часу було на банківському ринку», — вважає Радуцький.

Він розраховує, що страхову медицину в Україні почнуть впроваджувати вже в 2020 році.

«Зараз все залежить від підсумків виборів і від того, хто прийде до влади. Якщо нинішні медреформи будуть продовжені, не виключено, що незабаром безкоштовно лікуватися в Україні взагалі буде не можна. А значить медичний бізнес в Україні стане справжнім клондайком для інвесторів», — резюмував Костянтин Надутий.

«Незабаром безкоштовно лікуватися в Україні взагалі буде не можна». Чому близькі до влади структури зацікавилися приватною медициною оновлено: Лютий 4, 2019 автором: Redactor