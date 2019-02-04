Експерт розповів, які продукти подорожчають у лютому

У цьому місяці українцям не варто чекати різкого підвищення цін у продуктових магазинах – цей лютий в плані цін буде самим спокійним за останні п’ять років. Про це повідомив глава Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, інформує видання «Вести».

«Але це не означає, що все так добре. Навпаки, це той

випадок, коли запаси у багатьох українців настільки вичерпані, що підвищувати ціни

просто нікуди. Все впирається в купівельну спроможність, яка сьогодні дуже

низька. І це зараз обмежує зростання цін», – зазначив експерт.

У той же час, за прогнозами Дорошенко, в лютому в межах

5% подорожчають овочі. А зниження цін – на 10-20% – торкнеться банан і мандарин.

«Причин тут декілька. По-перше, у нас в цьому році було

вирощено менше овочів, ніж в минулому, а, по-друге, зараз є підвищений

попит з боку Європи. Все це тягне за собою ціни вгору. Але знову-таки попит

на овочі так швидко падає, що це може обмежити зростання цін», – зазначив

Дорошенко.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Україні суттєво зростуть ціни на продукти харчування. А вартість хлібної корзини в Україні в минулому році зросла на 9% або на 5,5 гривень, до більш ніж 63 гривень.

У той же час найбільше грошей — 50,3% — українці витрачають на продовольчі товари та харчування поза

будинку.