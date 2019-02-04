«Народний фронт» спіймали на використанні ботів в соцмережах

Інтернет-боти зі сторінок фейкових акаунтів спотворювали громадське
думка в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера «Народного фронту» Арсенія
Яценюка і екс-нардепа від цієї ж політичної сили, фігуранта справи Національного
антикорупційного бюро Миколи Мартиненка.
У розпорядженні редакції програми «Схеми» опинився звіт за 2015 рік про виконану ботами роботі у соцмережі за певний період часу. У звіті детально описано, під якими постами про Яценюка і його однопартійців організовані несправжні користувачі. Ці користувачі і є ботами, які залишали свої відгуки на захист політиків від критики або «зупиняли негатив».
У звіті є таблиця, де чітко підраховано, скільки коментарів
від загальної кількості під постом – робота ботів. Наприклад, під постом на той момент
прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і Євросоюзі боти залишили 271
коментар.
Журналісти проаналізували коментарі і за принципом, вказаною
у звіті – вираз підтримки і переведення уваги на президента, – вистежили замовні
коментарі.
«Сьогодні дійсно потрібно бути чіткими у своїх позиціях і
вказати вектор розвитку не тільки народу, але і перш за все Європі! Так що, вважаю,
у нас хороші перспективи для майбутнього», – йдеться в одному з повідомлень ботів.
«Президент вже показав свій вектор розвитку. Через рік після
виборів ми побачили, що нічого, крім власного бізнесу, його не цікавить»,
– пише інший бот.
Що стосується сторінок людей, які під наведеними постами,
зокрема, Яценюка, залишали коментарі, то одним з «симпатиків» політика
Facebook є людина під ім’ям Павло Щирий. В 2015-2016 роках він коментував
не тільки повідомлення Яценюка і його політсили, але і ті, де про них згадували. Одним
з таких повідомлень є журналістське розслідуваннями.
Зокрема, під постом щодо сюжету «Схем» про те, як
Яценюку патрульні забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять в
пробках, Щирий написав такий коментар: «Тоді давайте, щоб у всіх однакові
умови поставити, заборонимо пожежників, поліції, криміналістам і військовим їздити в
якісних авто, та ще й з «мигалками». Нехай теж стоять в заторах! І тоді
всі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворі у «швидких».
Журналісти з’ясували, що на фото профілю користувача Павла Щирого
зображений насправді музикант з Молдови Всеволод Королюк. Сам він у коментарі
журналістам спростував будь-яку причетність до цього запису і запевнив, що абсолютно
не цікавиться політикою.
Крім того, ряд акаунтів, які симпатизували» Яценюку
як прем’єру, сьогодні гаряче коментують повідомлення, які стосуються Народного
фронту». Ці користувачі досі і в основному є прихильниками Мартиненко.
Наприклад, Марія Блинчук з Чернігова в 2015-2016 роках активно
коментувала публікації Яценюка, а в 2018 році вже приєдналася до дискусії
у справі Мартиненко. До речі, в 2017 році під час розгляду питання про обрання
судом запобіжного заходу Мартиненко вперше прозвучала офіційна згадка про ботах
«Народного фронту».
У прес-службі Яценюка журналістів запевнили, що він не причетний
до роботи ботів: «Наша команда не використала технологій із залученням коментаторів
з фейкових акаунтів в часи прем’єрства Арсенія Яценюка, ні при яких інших
обставин».
Раніше SKELET-info повідомляв, що в Києві і області стали масово з’являтися нові агітаційні білборди із зображенням Яценюка з гаслами, що нагадує слогани на агітаційних плакатах президента Петра Порошенка.
А до цього рішенням Солом’янського райсуду Києва НАБУ зобов’язали розслідувати
інформацію про розтрати і зловживання владою екс-прем’єром Яценюком та головою Мін’юсту Павлом Петренко.
Також стало відомо, що Мартиненко навідується в Адміністрацію президента.