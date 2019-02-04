«Народний фронт» спіймали на використанні ботів в соцмережах

Інтернет-боти зі сторінок фейкових акаунтів спотворювали громадське

думка в інтересах колишнього прем’єр-міністра і лідера «Народного фронту» Арсенія

Яценюка і екс-нардепа від цієї ж політичної сили, фігуранта справи Національного

антикорупційного бюро Миколи Мартиненка.

У розпорядженні редакції програми «Схеми» опинився звіт за 2015 рік про виконану ботами роботі у соцмережі за певний період часу. У звіті детально описано, під якими постами про Яценюка і його однопартійців організовані несправжні користувачі. Ці користувачі і є ботами, які залишали свої відгуки на захист політиків від критики або «зупиняли негатив».

У звіті є таблиця, де чітко підраховано, скільки коментарів

від загальної кількості під постом – робота ботів. Наприклад, під постом на той момент

прем’єр-міністра Яценюка про членство України в НАТО і Євросоюзі боти залишили 271

коментар.

Журналісти проаналізували коментарі і за принципом, вказаною

у звіті – вираз підтримки і переведення уваги на президента, – вистежили замовні

коментарі.

«Сьогодні дійсно потрібно бути чіткими у своїх позиціях і

вказати вектор розвитку не тільки народу, але і перш за все Європі! Так що, вважаю,

у нас хороші перспективи для майбутнього», – йдеться в одному з повідомлень ботів.

«Президент вже показав свій вектор розвитку. Через рік після

виборів ми побачили, що нічого, крім власного бізнесу, його не цікавить»,

– пише інший бот.

Що стосується сторінок людей, які під наведеними постами,

зокрема, Яценюка, залишали коментарі, то одним з «симпатиків» політика

Facebook є людина під ім’ям Павло Щирий. В 2015-2016 роках він коментував

не тільки повідомлення Яценюка і його політсили, але і ті, де про них згадували. Одним

з таких повідомлень є журналістське розслідуваннями.

Зокрема, під постом щодо сюжету «Схем» про те, як

Яценюку патрульні забезпечують безперешкодний проїзд, поки кияни стоять в

пробках, Щирий написав такий коментар: «Тоді давайте, щоб у всіх однакові

умови поставити, заборонимо пожежників, поліції, криміналістам і військовим їздити в

якісних авто, та ще й з «мигалками». Нехай теж стоять в заторах! І тоді

всі будуть в рівних умовах, особливо екстрені хворі у «швидких».

Журналісти з’ясували, що на фото профілю користувача Павла Щирого

зображений насправді музикант з Молдови Всеволод Королюк. Сам він у коментарі

журналістам спростував будь-яку причетність до цього запису і запевнив, що абсолютно

не цікавиться політикою.

Крім того, ряд акаунтів, які симпатизували» Яценюку

як прем’єру, сьогодні гаряче коментують повідомлення, які стосуються Народного

фронту». Ці користувачі досі і в основному є прихильниками Мартиненко.

Наприклад, Марія Блинчук з Чернігова в 2015-2016 роках активно

коментувала публікації Яценюка, а в 2018 році вже приєдналася до дискусії

у справі Мартиненко. До речі, в 2017 році під час розгляду питання про обрання

судом запобіжного заходу Мартиненко вперше прозвучала офіційна згадка про ботах

«Народного фронту».

У прес-службі Яценюка журналістів запевнили, що він не причетний

до роботи ботів: «Наша команда не використала технологій із залученням коментаторів

з фейкових акаунтів в часи прем’єрства Арсенія Яценюка, ні при яких інших

обставин».

Раніше SKELET-info повідомляв, що в Києві і області стали масово з’являтися нові агітаційні білборди із зображенням Яценюка з гаслами, що нагадує слогани на агітаційних плакатах президента Петра Порошенка.

А до цього рішенням Солом’янського райсуду Києва НАБУ зобов’язали розслідувати

інформацію про розтрати і зловживання владою екс-прем’єром Яценюком та головою Мін’юсту Павлом Петренко.

Також стало відомо, що Мартиненко навідується в Адміністрацію президента.