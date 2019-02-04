У Чикаго обстріляли натовп: є загиблі

Бійка в барі обернулася смертельної стріляниною.

У Чикаго відбулася стрілянина, в результаті якої дві людини загинули, ще п’ятеро поранені.

Стрілянина сталася близько 2:00 ранку в неділю, 3 лютого, неподалік “бару на далекій південній околиці Чикаго”.

За даними поліції, постріли пролунали після того, як натовп людей вийшла з бару Рейнольд після бійки всередині.

Поліція стверджує, що один з нападників відкрив вогонь по натовпу з срібного Ford. Автомобіль зник з місця події.

“На даний момент невідомо, чи був хто-небудь з його мішеней учасником бійки, або нападник стріляв навмання”, – відзначили в поліції.

Двоє з чоловіків у віці 36 і 39 років померли після того, як їх доставили в медичний центр університету.

Поліція стверджує, що троє поранених перебувають у задовільному стані, ще один – в критичному.