«Укренерго» потрапило в корупційний скандал з модернізацією стратегічної ЛЕП

НЕК «Укренерго» потрапила в корупційний скандал з тендером на модернізацію ЛЕП 330 кВ «Західноукраїнська-Бгородчаны».

Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 КК.

З 2016 по 2018 роки компанія виграла тендерів від «Укренерго» по реконструкції/будівництва об’єктів енергосистеми на 195 млн гривень.

Поліція вважає, що менеджери завищили вартість робіт на 10 млн гривень.

До цього «Укренерго» майже за рік раніше провело тендер на закупівлю дроту для цього будівництва, де перемогла фірма «Крок Р. Т.» із Запоріжжя з пропозицією 37,38 млн гривень.

Вже в квітні 2017 року «Укренерго» знову купує проводу у тієї ж фірми. Згідно з даними СБУ, які знаходяться в справі, продукція цього підприємства не відповідає державним стандартам України, що призведе в результаті до швидкого зносу ЛЕП і дестабілізації енергомережі країни.

Що стосується ТОВ «Будівельний холдинг «Шевченківський», то її заснував у березні 2014 року киянин Ігор Поліщук. Фірма розташована в Києві на провулку Виноградному, 1/11 у офісі 46. Ділить приміщення великий холдинг з адвокатським бюро Кирила Фесика.

Цікаво, що в торгах 2016 року конкурентом фірми було ТОВ «Запорізька механізована колона №1», заснована Олександром Лиштвою (в 2013 році її переоформили на директора Юрія Половинко). Пізніше Половинко став засновником і «Будівельного холдингу «Шевченківський».

Цей холдинг фігурує ще в одній кримінальній справі. Мова йде про підробку документів, поданих на торги «Укренерго» за лотами ProZorro: UA-2017-10-19-001510-b, UA-2018-03-06-000775-а, UA-2018-05-23-000739-а.

З’ясувалося, що керівник приватної фірми надав неправдиві дані про наявність 30 кваліфікованих працівників, у тому числі і самого директора разом з головбухом.

За офіційною версією, підробку документів виявили в ході внутрішнього контролю самі працівники державного підприємства, але реальність така, що до початку конфлікту з документами «Шевченківського» було все в порядку, що і підтверджує перша кримінальна справа.

Відзначимо, що всі угоди, як нові, так і діючі в «Укренерго» перевіряє директор департаменту економічної безпеки Сергій Тоцький, у якого, як ми писали, є свій інтерес у енергобізнесі.