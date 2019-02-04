Денис Гордєєв: чому «цинічні бандери» вбили українського офіцера? ЧАСТИНА 1

Денис Гордєєв

Чотири роки тому у Волновасі стався резонансний злочин: люди, що називалися себе «добробатовцами» і членами «Правого сектора», вбили капітана СБУ. Буквально за лічені години слідство вийшло на головного обвинуваченого, яким виявився «проукраїнський активіст» з Дніпропетровська Денис Гордєєв. Через кілька діб вся Україна дізналася, що це вбивство-лише один із злочинів цілого ОЗГ, у яке входили й патріотичні організації правого спрямування, і бійці добробатов, і представники місцевої влади. Розслідування було успішним, здавалося, що після періоду страшного хаосу і беззаконня в країну знову повернулися закон і правосуддя. Однак незабаром справа розпалося, а більшість його фігурантів вийшли на свободу.

Дніпропетровське поганство

До подій 2014-15 р. р. Денис Гордєєв був маловідомим людиною, про якому раніше ніколи не писали. Та й після початку гучного процесу про його минулому ніхто нічого не повідомляв, так що SKELET-info збирати його довелося лише по окремих фрагментах, немов на палеонтологічних розкопок. Що можна дізнатися про Гордееве з українських ЗМІ? Що він був адвокат, який у 2014 році подався в «патріоти» і «воював в АТО», і що він був помічником скандального дніпропетровського нардепа-націоналіста Андрія Денисенка. Загалом-то, і все! Таке дивне відсутність інтересу до персони скандального вбивці дещо спантеличує – можливо, певні сили не тільки гасили резонанс навколо справи «цинічних бандер», але і не бажали, щоб хтось копав подробиці їх біографій.

Отже, Гордєєв Денис Олександрович народився 19 жовтня 1979 року в місті Лебедин Сумської області. Прізвище у цього несамовитого українського націоналіста, до речі, абсолютно російського походження. Де він вчився, служив в армії, чим займався — все це поки що залишається невідомим (ще не розслідуваними), проте в 1997 році Гордєєв прописався у Дніпропетровську у будинку на вулиці Слави. Про це свідчать скріни його паспорта, викладені в 2014 році в Інтернеті обдуреними клієнтами Гордєєва (подробиці нижче). З них можна дізнатися, що в 2006 році Денис Гордєєв одружився з Оксаною Квітченко (1965 р.), а в 2012 році їх шлюб розпався. За наявною інформацією, причиною цього була не різниця у віці, а численні недоліки самого Гордєєва, якого знайомі Оксани охарактеризували як «просто козел».





У січні 2014 року, в самий розпал Майдану, Денис Гордєєв зібрався одружитися знову. Принаймні, саме тоді його найближчий друг і діловий партнер Кирило Харахулах виклав у своєму блозі фото, на якому, в оточенні друзів, Гордєєв в костюмі з квіткою в петлиці тримає за руку дівчину в білій сукні з букетом у руці. На жаль, ніяких пояснювальних коментарів він при цьому не залишив, так що залишається лише здогадуватися — але після цього Гордєєв знову почав називати себе одруженим чоловіком. З іншого боку, ким він себе тоді тільки не називав! Неутонченной поки що залишається і особистість його нареченої з цього фото: за інформацією деяких джерел SKELET-info, це Тетяна Анатоліївна Моргун, яка в той час була працівницею Дніпропетровської обласної прокуратури, і з якої влітку 2014 року Гордєєв разом провернули свою «волонтерську аферу».



Михайло Рашник, Андрій Бук, Денис Гордєєв, Тетяна Моргун (?), Кирило Харахулах (зліва направо)

Але найбільший інтерес тут викликає не наречена, а друг нареченого. Кирило Харахулах, син відомого інженера-металурга і екс-голови об’єднання «Металургпром» Василя Харахулаха, зіграв у житті Дениса Гордєєва величезну роль. Вони були близькими друзями ще, як мінімум, у 2002 році: тоді Харахулах був лідером міської організації «Соціалістичний молодіжний союз», і в ній же перебував і Гордєєв. Зрозуміло, що ніякими націоналістами вони ще не були! Потім вони разом «тусувалися» в лавах активістів на першому Майдані. А потім різко змінили свою політичну орієнтацію: у лютому 2005-го Гордєєв і Харахулах, а також Андрій Цезарев, заснували і зареєстрували на своє ім’я Дніпропетровську міську організацію «Батьківщина Молода» (ЄДРПОУ 33383959). До речі, Гордєєв досі є її співзасновником – цікаво, що з цього приводу думає керівництво БЮТ і особисто Юлія Тимошенко?



Кирило Харахулах

Але у Гордєєва і Харахулаха є й інший, більш старий спільний проект: це ТОВ «Харгор» (ЄДРПОУ 23374068), назва якого складене з перших букв їхніх прізвищ. До речі, підприємство дуже старе, створене ще на початку 90-х, та зареєстрована за місцем прописки Гордєєва. Можливо, навіть, воно дісталося їм у спадок від батьків. Як бачимо, дружба Дениса Гордєєва і Кирила Харахулаха йде корінням ще в 90-це. У свою чергу, «Харгор» є засновником ТОВ «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38678231), що займаються збором відходів, співзасновником і директором якого є Андрій Бук – ще один друг і компаньйон Дениса Гордєєва.

Сторінки Кирила Харахулуха на Фейсбуці можна почерпнути ще одну цікаву інформацію: тепер він не любить християнство і є т. н. «родновером». Це одна із течій неоязичництва, особливо популярний серед радикальних націоналістів не тільки України, але й Росії, Білорусі, Прибалтики. «Рідновірства» є частиною їх карго-культу наслідування німецьким нацистам, адже ті в свій час теж поринули в неоязычество (зокрема, ввівши моду на рунічні знаки). За наявною інформацією, «родновером» себе називав і Денис Гордєєв. Можливо, його релігійні переконання теж зіграли свою роль у вбивстві офіцера СБУ — адже «рідновіри» відкидають християнські моральні цінності, і хто знає, що за каша в головах окремих адептів Перуна!

Але що цікаво, раніше Харахулах і Гордєєв були не тільки соціалістами, але палкими захисниками українського православ’я. Справа в тому, що в 2009 році Харахулах став співзасновником організації Дніпропетровський корпус «Гвардія українського козацтва». І ця організація входила до складу координаційної ради при Дніпропетровській єпархії УПЦ КП (нині — ПЦУ), її негласно називали одним з «куркулів Філарета». І ось тепер один з її засновників заявляє, що зрікся православ’я і взагалі порвав з християнством, і захопився поганством (старовинна назва язичництва).

Як бачимо, Гордєєв і його друг Харахулах не мають постійних політичних, ідеологічних і моральних орієнтирів, вони цілком можуть змінити їх знову. І хто знає, ким вони оголосять себе завтра – може бути, талібами, а може і «новороссами»! Чому б і ні, адже вони навіть не є етнічними українцями…

Патріот, шахрай, грабіжник

В «нульових» Денис Гордєєв отримав диплом юриста – не без допомоги своїх знайомств в політичному бомонді, обіцяючи з його допомогою займатися професійною правозахисною діяльністю. Йому навіть допомогли стати членом Київської міської муніципальної колегії адвокатів. Однак до 2012 року про успіхи Гордєєва на адвокатській ниві нічого не відомо. Лише в грудні 2011-го він відкрив власну юридичну фірму «Юрінтер» (ЄДРПОУ 37988993), зареєстровану так само у власній квартирі, а через кілька місяців був запрошений до участі у гучній справі «дніпропетровських терористів», ставши адвокатом Віталія Федоряка. Саме це справа зблизило його з Андрієм Денисенко – на той час ще одним адвокатом-громадським діячем, але більш активного і відомого в Дніпропетровську, а також трохи ні самої юності захопився ідеями націоналізму. Можливо, саме Денисенко захопив цими ідеями Гордєєва.

Андрій Денисенко

На початку 2014 року Дніпропетровськ був розколотий на прихильників і противників другого Майдану. Причому основні дійові особи тих подій — «титушки» і «чопівці», що перебували під командою місцевих «авторитетів» і бізнесменів – використовувалися обома сторонами, і не мали чіткої політичної орієнтації. Наприклад, ЧОП «Леон» Михайла Кошляка, колишнього бригадира Олександра Налекрешвили, відомого як «Нарік», спочатку охороняв від майданівців обласну ОДА, а потім перейшов на бік «революції» і дружно записався в «Правий сектор». Подалися туди і Денисенко з Гордєєвим.

Критична ситуація виникла у перших днях березня 2014-го. Думка про «проукраїнскості» більшості жителів Дніпропетровська дещо перебільшено: навіть тамтешні націонал-патріоти визнають, що більша частина городян були проти Майдану, а крім цього чимало людей підтримували сепаратистів. Після того, як місцеві націоналісти зруйнували пам’ятник Леніну, в місті почалися проросійські мітинги, які відразу ж очолили сепаратисти. Очевидні розповідали, що деякі співробітники МВС теж вже ходили з «георгіївськими стрічками».

Виходячи із загрози в регіоні «російської весни», у Києві вирішили зробити єдино можливий, на їх погляд, крок: вони віддали область на відкуп Ігорю Коломойському, призначивши його губернатором. Той, у свою чергу, придушив сепаратизм, мобілізувавши для цього всі наявні сили. Крім прихильників Майдану і «проукраїнських» активістів, «під рушницю» були поставлені всі підконтрольні Коломойському і його людям «титушки», «ультрас» ЧОПы, і навіть кримінальний світ регіону. Українські ЗМІ досі мовчать про подробиці швидкої перемоги над сепаратизмом в Дніпропетровську, але самі учасники тих подій, включаючи соратників Гордєєва, розповідали, що використовувалися «всі засоби». Кому-то просто «наполегливо порадили сидіти вдома і не смикатися», кому-то нам’яли шию, а хтось просто зник. Що до Гордєєва, то, за його словами, він брав участь у захисті будівлі обласного управління СБУ, а потім організував «наліт» на будинок Олега Царьова, який тоді пропагував ідеї «Новоросії».

До речі, за словами Гордєєва, захищати СБУ від можливого штурму сепаратистів він прийшов з власною зброєю. Що за зброю, чи мав він на нього дозвіл, де він його взяв – Гордєєв не уточнював.

Сергій Варіс, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Денис Гордєєв: чому «цинічні бандери» вбили українського офіцера? ЧАСТИНА 1 оновлено: Лютий 3, 2019 автором: creator