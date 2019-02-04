Чому Росія так швидко розлюбила Путіна?

Кожен з шановних читачів, ймовірно, спостерігав у своєму колі цю метаморфозу по відношенню до Путіна. Хто раніше тягав футболку з його фізіономією, готовий порвати на частини будь-якого супротивника кумира, всього за місяць-другий раптом перетворився на повну свою протилежність. Майка із зображенням Путіна стала ганчіркою, його портрет в оточенні моряків-підводників (або – для естетів – скачущим на коні без сорочки) знято зі стіни і засунуть в самий дальній кут…

Всі досягнення путінської епохи, включаючи Крим, якщо не лає у відкриту, то не згадує зовсім – замість цього краще перераховувати мільярди на рахунках однокласників і друзів головного кремлівського ньюсмейкера.

Політологи і журналісти диву даються, спостерігаючи ці зміни в суспільній свідомості. Але толкового пояснення знайти не можуть. Хтось нарікає на забудькуватість натовпу, хтось на скороминущість слави взагалі, хто-то на ефемерність самих досягнень нацлідера. Буває, порівнює Путіна з вождями минулого, з тим же Сталіним, авторитет якого виявилися безсилі похитнути викриття про репресії, Гулаг, про його безпечності на початку війни.

Скажуть: вся справа в пенсійній реформі. Але її навіть близько не порівняти з тієї ж Великої вітчизняної – однак страшна війна, за яку Сталін так чи інакше був у відповіді, не знизила його рейтинг, навпаки, згуртувала навколо нього народ…

Особисто я думаю, що розгадку слід шукати в області банальної людської психології. І тоді все стає на свої місця. Кого ми здатні розлюбити або зненавидіти миттєво? Того, кого не знаємо. Вам вкажуть на випадкову людину на вулиці, назвуть його негідником – і ви без коливань приймете цю точку зору (якщо джерело хоч малість авторитетний). І також різко поміняєте її на протилежну, отримавши інші відомості.

Але що якщо мова йде про вашого друга або родича, який добре відомий вам? Знадобляться по-справжньому нищівні аргументи, щоб змусити вас змінити думку про нього – так і тоді залишаться сумніви.

Ось також йде справа з Путіним і Сталіним. Сталін у свій час був всюди – він організатор п’ятирічок, якими жила країна, творець радянської індустрії, маршал Перемоги, ідеолог світового комуністичного руху. Він був присутній в житті кожного робітника – як співавтор того чи іншого виробничого плану, в житті кожного педагога, лікаря – як глава радянської науки, військового – як верховний головнокомандувач.

Сталін на місцях персонофицировался сотнями тисяч, а потім і мільйонами членів партії, які стояли на чолі всіх сфер життя радянського народу. Зненавидіти Сталіна означало проклясти сталінські будівництва, сталінське мистецтво, сталінські трудові подвиги, сталінські військові перемоги. Одним словом, відкинути всю країну, виявитися, по суті, ізгоєм на власній Батьківщині.

З Путіним ситуація інша. Нам незрівнянно більше відомо про його родині, зв’язки, друзів, звички і смакові переваги. Однак все це – зовнішній шар, що не має відношення до того суттєвого, що по-справжньому важливо в правителя для жителів керованої ним країни.

На відміну від Сталіна Путін не натхненник наших трудових звершень, не військовий лідер і не мудрий вождь, який веде країну до процвітання, а скоріше телеперсонаж, на кшталт Кіркорова або Баскова. Ось він пірнає за амфорою, ось летить зі стерх, ось занурюється на підводному човні – але все це лише елементи шоу, що не мають до реального життя ніякого відношення.

В цьому і різниця в менталітеті двох систем – радянської та капіталістичної. Якщо в радянський час народ активно втягувався в роботу країни, був рушійною частиною прогресу, відчував себе частиною єдиного організму, то сьогодні ситуація інша. З самого початку Путін вважав за краще усувати суспільство від усіх принципових рішень. Ви, мовляв, сидіть тихо, а ми тут з людьми все розрулив і вирішимо, як для вас краще.

Зрозуміло, чому все це – йдучи пліч-о-пліч з народом еліти не так комфортно було б вести панський спосіб життя, мати розкішні вілли, яхти, обслугу, модних шавок і коханок. Але це звільнення стало причиною того, що Путін і ко залишилися на самоті, позбавлені справжніх, а не телевізійних любові, відданості, поваги.

Телевізійні ж емоції, на жаль, легковагі. І, як бачимо, ненависть до глави держави змінює любов з тією ж швидкістю, з якою між рекламними паузами Маріанна закохується в дона Хуана, то проклинає його іменами всіх мексиканських богів..