Повінь – зміна системи

Menu
Close

Знаменитий репер 13 років нелегально перебував у США

04.02.2019

Знаменитый рэпер 13 лет нелегально находился в СШАНомінанта на “Греммі” загрожує депортація.

Репер 21 Savage (справжнє ім’я – Шайа Бен Авраам-Джозеф) затриманий біля Атланти в штаті Джорджія в США, повідомляється в понеділок, 4 лютого. Репер в’їхав в США в 2005 році, а в наступному році закінчився термін дії його візи, повідомляє міграційне відомство США.

У 26-річного затриманого громадянство Великобританії, тепер він представнет перед судом, його можуть депортувати з США. Крім того, в2014 році репер був визнаний винним у справі, пов’язаному з наркотиками, пише видання Atlanta Journal-Constitution.

Раніше репер був номінований на музичну премію “Греммі” в двох номінаціях: “Запис року” і “Пісня року”. Церемонія вручення відбудеться 10 лютого в Лос-Анджелесі.

Читайте також:   Новий уряд Іспанії не збирається оголошувати дострокові вибори
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *