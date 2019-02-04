В Канаді вийшла срібна монета у вигляді писанки

Четверта “писанка” серед канадських монет.



Срібна кольорова монета у формі української писанки була випущена канадським королівським монетним двором. Про це повідомляється на сайті Королівського канадського монетного двору.

Монета стане вже четвертою “писанкою” в колекції канадського монетного двору. На цей раз вона буде присвячена величезного пам’ятника українській писанці, встановленому в канадському місті Вегревиль в провінції Альберта.

У східній частині міста Вегревиль розміщений символ гармонії у формі яйця. 2300 кілограмова писанка – це присвячений сторіччю Королівської канадської кінної поліції монумент. Це диво комп’ютерного дизайну виконано в кольорах, які шанують світ, історію і традиції. Наша четверта писанка – це зменшена версія всесвітньо відомого вегревильского українського великоднього яйця”, – йдеться в описі монети на сайті.

На реверсі монети будуть нанесені кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети II. Монета викарбувана з 31,82 гр чистого срібла і має номінал в 20 канадських доларів. У продаж монета надійде 5 лютого, а загальний тираж складе 5 тисяч штук.



