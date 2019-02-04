Путіну залишилося півроку? США висунули жорсткий ультиматум Росії

США розіслали Росії та іншим учасникам Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності офіційне повідомлення про те, що Штати вийдуть з нього через шість місяців.

“Сполучені Штати як і раніше прихильні ефективного контролю над озброєннями, який сприяє безпеці США, союзників і партнерів. Сполучені Штати готові брати участь з Росією в переговорах з контролю над озброєннями, які відповідають цим критеріям”, – зазначив він.

Помпео підкреслив, що Вашингтон повідомив у суботу, 2 лютого, РФ про намір США вийти з ДРСМД через шість місяців у відповідності зі статтею 15 Договору.

“У відповідності з міжнародними юридичними нормами, США призупинили виконання своїх зобов’язань за ДРСМД у відповідь на допущені порушення Росією. Рішення вступає в силу сьогодні”, – додав держсекретар.

Помпео також повідомив, що Договір припинить своє існування, якщо залишаються за шість місяців “РФ не повернеться до його виконання і не знищить ракети 9М729, їх пускові установки та пов’язане з ними обладнання”.