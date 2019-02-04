Повінь – зміна системи

Menu
Close

Путіну залишилося півроку? США висунули жорсткий ультиматум Росії

04.02.2019

Путину осталось полгода? США выдвинули жесткий ультиматум России

США розіслали Росії та іншим учасникам Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності офіційне повідомлення про те, що Штати вийдуть з нього через шість місяців.

“Сполучені Штати як і раніше прихильні ефективного контролю над озброєннями, який сприяє безпеці США, союзників і партнерів. Сполучені Штати готові брати участь з Росією в переговорах з контролю над озброєннями, які відповідають цим критеріям”, – зазначив він.

Помпео підкреслив, що Вашингтон повідомив у суботу, 2 лютого, РФ про намір США вийти з ДРСМД через шість місяців у відповідності зі статтею 15 Договору.

“У відповідності з міжнародними юридичними нормами, США призупинили виконання своїх зобов’язань за ДРСМД у відповідь на допущені порушення Росією. Рішення вступає в силу сьогодні”, – додав держсекретар.

Помпео також повідомив, що Договір припинить своє існування, якщо залишаються за шість місяців “РФ не повернеться до його виконання і не знищить ракети 9М729, їх пускові установки та пов’язане з ними обладнання”.

Читайте також:   Цікаві деталі смертельної ДТП з участю олігарха
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *