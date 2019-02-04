Корупціонер з тернопільського автодору стане начальником в «Укравтодорі»

Відділ контролю та документального забезпечення Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») очолить начальник Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Богдан Юлик. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані кадрового результатів конкурсу в «Укравтодорі».

Згідно з даними на сайті відомства, Юлік переміг у конкурсі,

набравши 14,61 балів, а його суперниця Ольга Жукова – 10,48.

Як Юлік вказав у своїй декларації, в 2018 році він отримав

240 тис. грн зарплати і одружився на Мар’яні Ороновской. Дівчина в минулому році

почала працювати заступником гендиректора ТОВ «Експерт проект плюс». «І тоді

ця компанія почала отримувати замовлення від Служби автомобільних доріг у

Тернопільської області», – зазначають журналісти.

Також вони нагадують, що ще одна близька Юлику компанія —

ТОВ «БМБуд» — підписала з тернопільським автодором майже 200 договорів на 477

млн грн. «Перші підряди вона отримала в травні 2018 року, підписавши майже двісті

договорів, оскільки дороги поділили на ділянки по 40 метрів і, таким чином,

уникли проведення конкурсних процедур», – пояснили журналісти.

Засновниками «БМБуд спочатку були тренери місцевих клубів,

знайомі Юліка, Андрій Самарик і Олександр Івахів. Але після журналістського

розслідування про 200 договорах єдиним власником фірми став Євген Білаш,

а «БМБуд» переїхала – на вул. Текстильну, 30.

Як повідомляв SKELET-info, більше половини – 57% всіх тендерів «Укравтодору» за минулий рік виграли п’ять компаній. Також Україна стала сьомою з кінця за якістю доріг в світі.