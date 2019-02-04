Корупціонер з тернопільського автодору стане начальником в «Укравтодорі»

Відділ контролю та документального забезпечення Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор») очолить начальник Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Богдан Юлик. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані кадрового результатів конкурсу в «Укравтодорі».
Згідно з даними на сайті відомства, Юлік переміг у конкурсі,
набравши 14,61 балів, а його суперниця Ольга Жукова – 10,48.
Як Юлік вказав у своїй декларації, в 2018 році він отримав
240 тис. грн зарплати і одружився на Мар’яні Ороновской. Дівчина в минулому році
почала працювати заступником гендиректора ТОВ «Експерт проект плюс». «І тоді
ця компанія почала отримувати замовлення від Служби автомобільних доріг у
Тернопільської області», – зазначають журналісти.
Також вони нагадують, що ще одна близька Юлику компанія —
ТОВ «БМБуд» — підписала з тернопільським автодором майже 200 договорів на 477
млн грн. «Перші підряди вона отримала в травні 2018 року, підписавши майже двісті
договорів, оскільки дороги поділили на ділянки по 40 метрів і, таким чином,
уникли проведення конкурсних процедур», – пояснили журналісти.
Засновниками «БМБуд спочатку були тренери місцевих клубів,
знайомі Юліка, Андрій Самарик і Олександр Івахів. Але після журналістського
розслідування про 200 договорах єдиним власником фірми став Євген Білаш,
а «БМБуд» переїхала – на вул. Текстильну, 30.
Як повідомляв SKELET-info, більше половини – 57% всіх тендерів «Укравтодору» за минулий рік виграли п’ять компаній. Також Україна стала сьомою з кінця за якістю доріг в світі.