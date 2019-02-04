Жителі німецького селища відмовилися давати вулицям назви

Був проведений референдум.



Місцева рада Хильгермиссена хотів дати вулицями селища назви, щоб удома можна було легко знайти. Проте жителі чинили опір цьому рішенню.

Жителі Хильгермиссена у федеральній землі Нижня Саксонія виступили проти того, щоб в цьому населеному пункті з’явилися назви вулиць.

Проти цього проголосували, за попередніми даними, 60% з майже 1900 учасників місцевого референдуму, проведеного в неділю, 3 лютого.

Таким чином, ситуація з поштовими адресами в Хильгермиссене залишиться колишньою: на листах вказується тільки номери будинків, а іноді − ще й район цього селища.

У 2018 році місцева рада сімома голосами проти п’яти вирішив дати вулицям назви, щоб удома можна було простіше знайти.

Після цього три жителя населеного пункту виступили з громадянською ініціативою опитати населення, посилаючись на те, що в 2013 році більшість городян відкинули введення назв вулиць, зібравши сотні підписів.

За словами глави муніципального освіти Вільфріда Имгартена, результати цього голосування є обов’язковими для місцевої ради протягом двох років.