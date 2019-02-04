У Польщі політик-гей створив опозиційну партію

Чоловік кидає виклик нинішній політиці

Колишній мер польського міста Слупськ і перший відкритий гей серед політиків країни Роберт Бедронь зареєстрував опозиційну до влади партію під назвою “Весна”.

В неділю, 3 лютого, на з’їзді у Варшаві Бедронь оголосив, що партія буде брати участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 23-26 травня. Бедронь сказав, що хоче кинути виклик нинішній політиці Польщі та завоювати місця правлячої правої партії “Право і справедливість” (PiS).

“Немає місця ненависті, ми досягли межі”, – сказав він перед тисячами прихильників у Варшаві. “Нам потрібна весна, яка оновить цей похмурий ландшафт”, – додав він.

За словами Бедроня, програма його партії заснована на трьох стовпах – людина, суспільство і держава. Вона передбачає, зокрема, відмову Польщі від видобутку вугілля до 2035 року, скорочення вирубки лісів і лібералізацію закону про аборти в країні. Політик також виступає за заборону релігійних навчань у школах.

Партія буде відрізнятися від націоналістичної політики PiS і ринкової політики її головного суперника, “Громадянської платформи” (PO), сказав Бедронь.

Бедронь почав свою політичну кар’єру як активіст ЛГБТ в 1990-х роках. Був вибраний в національний парламент у 2011 році та у 2014-2018 роках обіймав посаду мера Слупська.